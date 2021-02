Chivas vs. Necaxa será sin público; analizan abrir el Akron ante Pumas

��AVISO IMPORTANTE��



Tras el anuncio del Gobierno de Jalisco, no nos precipitaremos en abrir las puertas del @EstadioAkron para el partido vs Necaxa. Trabajaremos de la mano con la Mesa de Salud con miras al duelo vs Pumas del 28 de febrero ⬇️https://t.co/vEA1nxQ4bI