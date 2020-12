Jesús Molina analizó el Guard1anes 2020 de Chivas y sostuvo que, en el Clausura 2021, el equipo tiene “la vara muy alta”

Este domingo, culminó el Guard1anes 2020 luego de la consagración de León ante Pumas UNAM en la Gran Final de la Liga MX. Chivas, que llegó hasta las semifinales de la Liguilla, fue uno de los equipos que se ilusionaron con el título, pero no pudo reafirmarlo en el verde césped y fue eliminado ante el campeón, las Esmeraldas.

Luego de la culminación del campeonato, y ya palpitando lo que se viene, la pretemporada, en primera instancia, y el Torneo Guard1anes Clausura 2021, a iniciar en mediados de enero, Jesús Molina, el capitán del Rebaño Sagrado, dialogó este jueves con los medios de comunicación en conferencia de prensa y dejó algunas frases interesantes respecto a lo que fue un año atípico y lo que se viene, otro con muchas ilusiones para todos los de Tapatío.

Las principales declaraciones de Jesús Molina:

Sobre el balance de lo realizado en el Guard1anes 2020: "Considerando los imponderables, creo que fue un buen torneo. Fuimos de menos a más. No empezamos del todo bien, con algunas derrotas, pero el equipo se fue encaminando. Pasaron muchas cosas en este torneo. Nos supimos levantar de las adversidades y llegamos a las semis. El objetivo era llegar más lejos pero muy merecidamente León nos venció y hoy es el campeón del torneo."

Respecto al aprendizaje que dejó este torneo: "Aprendimos mucho en este torneo, principalmente por el lado de la salud. Nos hizo valorar todo lo que tenemos, nuestra salud y la vida misma. De todo esto que vivimos en la pandemia, es con esto con lo que me quedo. Hubo indisciplinas y lesionados, pero el equipo, pese a todo, se fortaleció. Nos hizo saber que tenemos que redoblar esfuerzos para ir por el buen camino. A veces es por las malas que entendemos que tenemos que ir por las buenas formas. Cada quién en el rol que nos toca desempeñar, queremos poner a Chivas en lo más alto, donde tiene que estar."

Sobre el no haber llegado a la Gran Final del campeonato: "Creo que nos quedamos cortos, teníamos confianza de llegar a la final. Tal es así que, un día antes de viajar a León, la idea era tomarnos una foto grupal y al final dijimos que esperemos hasta llegar a la final. Y no fue así por una o por otra, por esas cosas que tiene el futbol. Pero nos ganó el equipo que termina siendo el campeón, y que es el mejor equipo de la liga desde hace tres torneos. No hay ningún pretexto, considero que podíamos llegar a la final pero tendremos que aprender de eso, de los errores y los pequeños detalles."

Analizando los pasos a seguir para ir por la Liga MX: "Si bien en este torneo estuvimos entre los primeros cuatro, este equipo tiene con qué para ir por más. Tenemos la vara muy alta. No es fácil llegar a semifinales, hay equipos con nóminas altas que no estuvieron, por ejemplo. Tenemos que aspirar como mínimo a clasificar directamente a la Liguilla el próximo torneo. Considero que este torneo muchos no estuvimos en nuestro mejor nivel, esa es la realidad, y llegamos a semifinales. Si estamos bien, podemos llegar más alto en el Guard1anes 2021. Tenemos que responder a las expectativas de la institución."

Sobre los refuerzos y el mercado de pases: "Yo creo que hoy tenemos un plantel muy completo. Si bien es cierto hay muchos jovenes, se nota que tienen ganas de trascender. Traer más gente podría ser taparles oportunidades. Sin dudas los chavales van a ser la base de este Chivas, como lo son el Nene Beltrán, Lalo Torres, el Chavy Martínez, hay una camada muy interesantes, más en la Sub-20 y el Tapatío. Ellos deben tener la oportunidad de ganarse un lugar."

