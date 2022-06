El Club Guadalajara tiene todas las buenas intenciones de contratar a un jugador como Víctor Guzmán, con todo y que el jugador ha asegurado que esto es mentira, pero la realidad es que nada pasa por los buenos deseos, sino por la propuesta formal con la que logren convencer a la dirigencia del Pachuca para desprenderse de uno de sus jugadores más efectivos a lo largo de los recientes torneos.

En el Rebaño Sagrado saben que fichar a un elemento como el Pocho sería un golpe mediático que también calmaría las diversas inconformidades que reinan entre los aficionados, pero el verdadero problema no tiene nada que ver, ni siquiera con la postura de la misma directiva encabezada por Amaury Vergara, sino por el tema económico.

ver también La reacción de Victor Guzmán a su posible llegada a Chivas

Cabe recordar que en el 2020 Guzmán estuvo toda la Pretemporada con Chivas, pero al dar positivo en un control antidopaje fue regresado a los Tuzos y con ello se dio por cerrada la contratación en aquel momento, es por ello que si lo quieren vestir otra vez de rojiblanco tendrán que desembolsar la cantidad que los hidalguenses piden y que por supuesto no es poca cosa.

¿Cuánto pide Pachuca por Víctor Guzmán?

De acuerdo a información del Francotirador del diario Récord, los Tuzos quieren al menos siete millones de dólares o lo que es lo mismo 140 de pesos, por los servicios del “Pocho”, casi el doble de lo que habrían pagado por Alan Mozo (4 millones), quien la semana anterior fue presentado como un fichaje estelar para unirse a la Pretemporada en Barra de Navidad.

Encuesta ¿Crees que el Pocho vale esos siete millones? ¿Crees que el Pocho vale esos siete millones? No, para nada Sí, es una gran jugador No sé, pero Chivas no tiene dinero YA VOTARON 57 PERSONAS

“Hay interés, pero les falta ponerle más ganas. Víctor fue uno de los mejores futbolistas del torneo anterior, no faltó a un solo juego. Así que los Tuzos no se bajan del costo de siete melones de los verdes para que salga, precio que el Rebaño no está dispuesto a pagar. Hoy no hay negociaciones, sólo deseos, así que si me preguntan, Víctor seguirá en la Bella Airosa tratando de regresarle la gloria al club más longevo de nuestro pambol”, fue parte de lo que publicó el misterioso personaje.

¿Te gustó nuestra nota? ¿Hiciste corajes? ¡Alza la voz y exprésate! Ahora, Rebaño Pasión te permite interactuar con nuestro contenido. A través de Viafoura puedes comentarnos lo que quieras a través de Google, Facebook o tu correo. Una experiencia completa, ordenada y adecuada a tus intereses. ¡Pruébala!