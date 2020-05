Chivas de Guadalajara sigue en duda de participar en la Liga de Desarrollo MX

La directiva de las Chivas de Guadalajara, después de votar en contra de la forzada abolición del Ascenso MX y la gestación indiscriminada de una Liga de Desarrollo, sigue con la duda de integrarse a este nuevo campeonato, aunque ya se encuentran estudiando al posible director técnico del filial y a cuáles jóvenes traspasarían a este plantel para que continúen su formación, junto a los ocho jugadores mayores de 23 años.

El alto mando deportivo del Rebaño Sagrado sigue estudiando la posibilidad de contar con su filial en el novedoso torneo formativo, pero hay aspectos que no tienen muy claros: La falta del reglamento final es lo que principalmente frena a los rojiblancos, a la fecha hay muchos vacíos sobre la normativa de esta nueva Liga, no se tiene claro el límite de edad (Sub-23), ni de la participación de extranjeros, ni de los premios.

Chivas estudia pasar a varios talentos para liderar esta filial

Los dirigentes de Verde Valle no quieren participar en una Liga en la que no estén claras las reglas, así que primero aguardarán conocer el reglamento a cabalidad y ya así pueden dar su respuesta final a los dirigentes de la Federación Mexicana de Futbol (FMF). Cabe recordar que Chivas deshizo su equipo de la Liga Premier por un sin fin de razones, tanto económicas, como deportivas e incluso se especuló que buscaban adueñarse de un equipo en el Ascenso MX, pero no pasó de un sumple rumor y ahora esa Liga ya no existe.

Si el alto mando del Club Deportivo Guadalajara le da el sí a Enrique Bonilla y compañía, aún quedaría por definir varios aspectos fundamentales, si su filial se llamará Chivas Sub-23 como se adelantó en algunos reportes o si revivirán al Tapatío, que en su última camada entregó jugadores importantes como: José Jonny Magallón, Carlos Salcido, Francisco "Maza" Rodríguez, entre otros.

La directiva ya maneja en una agenda los nombres de los posibles entrenadores para su filial, así como varios talentos que pasarían a integrar ese plantel, lo que definirían a último momento serían los ocho jugadores mayores de 23 años de edad. También está la duda si jugará en el Estadio Jalisco o en el Akron, ya que con el femenil su inmueble se usa más veces, pero esas dudas se resolverán cuando se defina si participarán en la Liga de Desarrollo, situación que no es de carácter obligatorio, por eso es que aún estudian pros y contras.

