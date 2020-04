"Chivas fue la mejor decisión de mi vida": Fernando Beltrán

El Clausura 2020 ha estado repleto de sorpresas para el el Rebaño Sagrado y una de ellas es el rendimiento de Fernándo Beltrán, quien se ha ganado la titularidad en las primeras de cambio del torneo.

¿Ya conoces a Fernando Beltrán? ��



La joya de Chivas. ����https://t.co/bkwthc9rfw — ESPN.com.mx (@ESPNmx) April 9, 2020

El mediocampista de 21 años de edad destacó que jugar en Chivas es lo mejor que le pudo haber pasado.

"Estaba muy contento en Atlante porque me dieron oportunidad y no me quería ir. Las circunstancias fueron otras, pero ellos peleaban descenso y estaban enfocados en otras cosas. Fue ahí cuando se me acerca Chivas, me gustó mucho la confianza que me dieron y fue la mejor decisión de mi vida. Ahora lo disfruto al máximo”, dijo Beltrán.

¡EL MEJOR DE LA LIGA!��

��"(Rodolfo) Pizarro era el mejor jugador de la liga mexicana, hoy es (Fernando) Beltrán, (André-Pierre) Gignac tiene todos los honores, pero me quedo con este joven Beltrán, juega perfecto al futbol", Matías Almeyda en entrevista para ESPN. pic.twitter.com/2QvNbpRXbl — Jovenes Futbolistas MX (@Jovenesfutmx) April 9, 2020

Para el jugador es un sueño realidad todo lo que le ha estado pasando en el presente año donde hasta fue convocado a la Selección Sub-23 de México.

"En realidad siempre soñé con esto, soñé con hacerme de un puesto titular en Chivas, me ha costado muchísimo y ahora que estoy jugando lo disfruto al máximo tratando de dejar todo en el campo", expresó.

Beltrán también aprovechó para agradecerle la confianza a Luis Fernando Tena, quien siempre apostó por él, a pesar de que la directiva había invertido $50 millones de dólares en fichajes.