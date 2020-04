"Chivas va a ser campeón este torneo": Antonio Briseño

No lo dudó ni por instante. Pese a que previo al parón de la actividad en la Liga MX por el Coronavirus estaba lejos de los primeros puestos de la Clasificación General, el defensor Antonio Briseño, aseguró que el Club Deportivo Guadalajara será campeón del Torneo de Clausura 2020.

Así lo hizo en diálogo con el programa Agenda FOX Sports, donde el periodista Rubén Rodríguez le indicaba que era urgente y necesario para el futbol mexicano que Chivas o Cruz Azul sean campeones, pero nadie se esperaba la respuesta del Pollo.

"Vamos a ser campeones este torneo, hay que pelear por el campeonato, ni modo, porque no me creerías si llego y te digo que no vamos a luchar por el título, es verdad que tenemos muchas cosas por mejorar, pero vamos bien y este parón nos hará más fuertes a Chivas, vamos para arriba", afirmó el central.

Consultado por si es que se debe cancelar el Clausura 2020 y se decrete un campeón por secretaría, o la opción de que se reinicie la actividad directamente con la Liguilla, a Briseño no le agrada ninguna de esas dos posturas.

"Creo que lo más importante es que se termine el torneo, no sería justo que muchos equipos queden fuera por 10 jornadas, por algo que no está en sus manos, es un torneo inusual el de México, con Liguilla, y hace que todos puedan entrar a la misma, queda la mitad del torneo en disputa, todavía se puede calificar, aún hay tiempo, se quitaron los partidos de selecciones, entonces puedes acabarlo tranquilamente y comenzar el otro sin pretemporada, ya habrá tiempo para el descanso", indicó el Pollo.

Además, sentenció que "hay que entender que estamos en emergencia, que lo importante es la salud y a todos nos gustaría terminar el torneo, calificar y llegar embalados, porque imagínate llegar sin ritmo, te juegas muchos en dos partidos, cuando no vale la pena, tampoco tendría chiste darle el título a un equipo por 10 fechas".

