Chivas vs. Cruz Azul: ¿cuándo, a qué hora y en qué canal ver EN DIRECTO el duelo por Liga MX Femenil?

El Deportivo Guadalajara visitará al Cruz Azul este viernes 16 de abril a partir de las 16:00hs en las instalaciones de La Noria. El encuentro corresponde a la Jornada 15 del torneo Guardianes 2021 de la Liga MX Femenil y se enfrentarán dos equipos que se encuentran en zona de clasificación a la Liguilla.

El equipo comandado tácticamente por Edgar Mejía viene de cosechar 3 goleadas consecutivas, todas categóricas. Derrotó 3-0 al Puebla, 2-4 al América en el Clásico Nacional en condición de visitante y 4-1 al Club Universidad Nacional. Estos resultados le han permitido ubicarse en el segundo lugar en la tabla de posiciones, sólo por detrás de Tigres UANL.

Cruz Azul, por su parte, se encuentra octavo en la clasificación y está obteniendo el último cupo a la Fiesta Grande por el momento. A pesar de ello, La Máquina no llega en un buen momento: viene de perder 2-1 vs. Santos Laguna y 3-0 vs Tigres, por lo que no desea registrar una tercera derrota consecutiva contra Chivas.

¿Cuándo es el partido entre Chivas y Cruz Azul?

El partido entre Chivas y Cruz Azul se desarrollará viernes 16 de abril a partir de las 16:00hs del centro de México en las instalaciones de La Noria. Corresponde a la Jornada 15 del torneo Guardianes 2021 de la Liga MX Femenil.

¿Cómo lo puedo seguir en directo?

El encuentro será televisado en México y Estados Unidos por la señal de TUDN.

Desempeño de Chivas hasta el momento en el torneo

Chivas 2-0 Juárez

Mazatlán 1-2 Chivas

Chivas 2-0 Santos Laguna

Pachuca 1-0 Chivas

Querétaro 3-3 Chivas

Chivas 3-0 San Luis

Necaxa 0-2 Chivas

Chivas 5-1 León

Tijuana 2-1 Chivas

Chivas 1-1 Toluca

Atlas 3-3 Chivas

Chivas 3-0 Puebla

América 2-4 Chivas

Chivas 4-1 Pumas

Tabla de posiciones al momento

Tabla de posiciones al momento de la Liga MX Femenil (página web de la Liga MX)