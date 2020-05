"Claro que está de vuelta Chivas" y va a dar qué hablar: Miguel Herrera reconoce la mejoría en el Guadalajara

Miguel Herrera, director técnico del club América, reconoció este martes la mejoría que mostró su archirrival: Chivas de Guadalajara durante las 10 jornadas que se disputaron de este Torneo de Clausura 2020 de la Liga MX, que se encuentra en suspenso por la pandemia del coronavirus o Covid-19, y elogió el cambio que han tenido con los movimientos en el mercado para blindar a su plantilla, por lo que afirmó que "estarán peleando por entrar a la Liguilla".

El estratega de las Águilas sostuvo este martes una entrevista a través de video conferencia por el aislamiento sanitario en la nación debido a la pandemia del coronavirus o Covid-19 con la cadena Televisa en Guadalajara y habló sobre el regreso del futbol mexicano, que señaló que "la verdad es que va a costar. Yo no puedo decir que todos vayan a regresar bien, porque ya llevamos un mes achicopalados, parados en el sentido de no estar entrenando en cancha, alejados, por lo menos en el América hacemos trabajos dobles" y afirmó que "los planes son que la Liga regrese, que se juegue completa; no será fácil retomar el nivel".

Chivas suma ya más de 50 días sin acción en la Liga MX

El "Piojo" Herrera, en cuanto a la mejoría que ha tenido en este Clausura 2020 su eterno rival, reconoció que "(América y Chivas) son equipos importantísimos en nuestros torneos y es lógico que los dos equipos estén peleando en la parte de arriba, porque sin duda es necesario, las aficiones que tienen estos dos equipos es muy importante".

El timonel azulcrema afirmó en la entrevista concedida a Televisa Guadalajara que "claro que está de vuelta Chivas, tiene un gran plantel. A mi me parecía que el torneo pasado no tenía mal plantel, me parece que hoy lo terminó de completar muy bien la directiva y creo que han hecho un plantel competitivo, que están ahí, que están levantando la mano y que por supuesto va a dar de qué hablar y eso nos beneficia a todos".

Herrera refirió que el principal beneficio lo tendrá la Liga MX a su regreso, pues "la competencia deportiva de los dos equipos más importantes de México siempre será para darle ganancias y para darle alegrías a las aficiones. Sin duda alguna, hoy los dos equipos más importantes del futbol mexicano estarán peleando por pasar a la Liguilla".

