¿Cómo comenzó Chivas en los últimos 5 torneos?

Últimas 5⃣ temporadas del Rebaño después 6⃣ de jornadas ��



❌ AP 2017 - 4 pts. No clasificó

❌ CL 2018 - 4 pts. No clasificó

❌ AP 2018 - 7 pts. No clasificó

❌ CL 2019 - 11 pts. No clasificó

❌ AP 2019 - 7 pts. No clasificó



❓ Clausura 2020 - 6 pts.



Califica a Chivas �� pic.twitter.com/LgXWfncaou