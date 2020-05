Confirman que el plantel de Chivas no dudó al someterse a la retención salarial

A causa de la proliferación del coronavirus a lo largo del país, el Gobierno de México se vio inmerso en la necesidad de tomar cartas en el asunto y llevar a cabo distintas medidas de gran relevancia para combatir a la pandemia mundial en cuestión. Pese a ser una fuente de trabajo y diversión de millones de personas, el futbol no se vio alejado del inconveniente y fue suspendido hasta nuevo aviso.

Si bien en primera instancia la falta de entretenimiento para los aficionados pasó a ser uno de los principales puntos a tratar, prontamente surgió uno de mayor calibre e importancia: ¿qué sucedería con los sueldos de los trabajadores de los clubes?

Dando el ejemplo y posicionándose en el lugar del otro, muchos equipos de la Liga MX optaron por negociar los términos y condiciones de una retención salarial y que dicho dinero sea destinado a los bolsillos de otros trabajadores del club. Chivas, lógicamente, no fue la excepción.

�� "En un equipo no somos sólo jugadores, hay cuerpo técnico, masajistas, utileros, médicos, nutriólogos, chefs... Cuando llegó esta propuesta, no tuvimos la menor duda de hacerlo".



✍ Antonio Rodríguez, sobre la retención salarial del primer equipo de Chivas.

En diálogo con AS, Antonio Rodríguez, portero del Rebaño Sagrado, afirmó que no existen diferencias entre los futbolistas y las personas que cumplen distintos roles en Chivas para que el club funcione y se sostenga día a día. "Es tan importante el que juega como el que no juega, es tan importante el que da el masaje como el que lo recibe, es igual de importante el que te da la medicina, el que cuida tu alimentación, el que te hace de comer, el que cuida la puerta, el que te lleva de ciudad en ciudad... somos un equipo", indicó.

El guardameta, afirmando que la propuesta fue recibida y aceptada sin ningún tipo de quejas por parte del primer equipo del Rebaño, cerró: "En un equipo no somos sólo jugadores, hay cuerpo técnico, hay masajistas, hay utileros, hay médicos, hay nutriólogos, hay chefs, hay gente de seguridad, tenemos choferes y todos conformamos esta institución llamada Guadalajara. Cuando llegó a nosotros esta propuesta, no tuvimos la menor duda de hacerlo".