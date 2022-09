El polivalente defensor de las Chivas de Guadalajara, Cristian Calderón, analizó este jueves en una conferencia de prensa cómo llegan los rojiblancos a esta edición sabatina del legendario Clásico Nacional de este Torneo Apertura 2022 de la Liga MX en el Estadio Azteca y lo asumió con la motivación y el ánimo característico del futbolista, luego de la dura derrota sufrida entre semana 1-4 ante Tigres UANL en el Estadio Akron.

Calderón, desde la sala de conferencias de Verde Valle, reconoció que la caída del martes "fue un resultado que no se esperaba. Un resultado que obviamente no queríamos que pasara estas alturas del torneo, pero como se dice en el vestidor, pasó justo antes de la liguilla y creo que es aprendizaje lo que lo que nos deja este resultado contra Tigres, que sabemos que no es no es un equipo fácil".

El Chicote Calderón, como es conocido el polivalente lateral izquierdo que también puede desempeñarse como volante y extremo siempre por esa banda siniestra, extendió su análisis y reiteró que "no era un trabajo fácil el sacarle los tres puntos a Tigres, pero se hizo el trabajo y vi en el equipo un desempeño bueno, perfecto, casi te podría decir que excelente, solamente dejando de lado el resultado". Añadió que "aún así con los cambios que ha hecho el profe (Ricardo) Cadena el equipo se ha visto bien y eso nos da para pensar que cualquier jugador está para ser titular".

Calderón al ser consultado sobre cómo llega Chivas al Clásico Nacional del sábado en el Estadio Azteca reveló que "pese a los resultados que habíamos tenido, siempre a Chivas lo veian como víctima o lo han visto como víctima en estas últimas temporadas. Sabemos que no es así, hemos también sacado buenos resultados en estadios complicados contra equipos complicados y creo que el equipo se ha ido se ha ido agarrando muy bien, el equipo se ha ido acomodando a las indicaciones del cuerpo técnico y creo que llegamos en el mejor momento para este Clásico".

"Vamos a salir a darlo todo, a dejar el alma en el campo, idealmente un clásico y de visitante, que mejor manera que ir a sacar los tres puntos allá, donde sabemos que es capital rojiblanca". Cristian Calderón

El polivalente defensor del Guadalajara reconoció que "si se hace algo diferente, la diferencia sería ganar a eso que dices de los resultados de los últimos cinco años, pero para eso el equipo está trabajando. El equipo lo veo bien, concentrado, motivado porque sea ya el Clásico, llegamos quizás por el resultado un poco abajo en ese sentido, pero el cambio de chip que hizo el equipo terminando el partido de Tigres a hoy que voy llegando al vestidor, le verdad, se ve un equipo muy unido, un equipo feliz y obviamente con ansias de ir a jugar ese Clásico, sacar los tres puntos y seguir sumando, porque llegamos de manera perfecta a encarar este clásico, sacar los tres puntos y seguir avanzando".

Chicote Calderón atendió a los medios este jueves en Verde Valle (Chivas)

El Chicote Calderón aseguró a los medios presentes en Verde Valle que "creo que ya sé se ha visto que Chivas puede pelearle a cualquier equipo del tú a tú. Sabemos que no es fácil y hay partidos complicados, pero al final Chivas trabaja para eso, Chivas trabaja para ganar, se nos han dado resultado malos que obviamente le damos vuelta a la página y pensamos en lo que viene, pensamos en lo que sigue, hoy en día es América y bueno hay que pensar en ganarle al América, que obviamente sabemos que no va a ser fácil, pero sabemos perfectamente que lo podemos lograr".

