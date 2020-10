Cristian Calderón espera ganarse mayor protagonismo con Chivas de Guadalajara

Cristian Calderón llegó con altas expectativas a Chivas de Guadalajara, algunas que no ha podido cumplir al máximo pero tiene claro que lo mejor está por llegar en su paso por el equipo. Es por eso que tiene sus deseos firmes de hacer valer la pena todo este tiempo en el que se ha ido adaptando.

El defensor fue el protagonista de la más reciente rueda de prensa de Chivas. "Ha valido la pena todo lo que ha pasado desde que llegué. Obviamente hay jugadores que no han visto minutos en este Guard1anes 2020 y siguen trabajando al máximo. Lo importante es que he sido constante y eso me ha hecho muy bien", afirmó.

Para Calderón, todos esos momentos complicados son de los sacó mayor provecho. "Eso es precisamente lo que me tiene repitiendo en el once del profe", afirmó el Chicote, quien en esta temporada acumula 620 minutos en 10 compromisos disputados, además de haber conseguido ya un gol.

¡Sigue la preparación, el domingo enfrentamos a Xolos en el Estadio Caliente! ������ pic.twitter.com/bIb26U7oem — CHIVAS (@Chivas) October 1, 2020

Siente, además, que el Rebaño Sagrado está bien encaminado en cuanto al futbol que desean mostrar. "No estamos lejos del nivel que queremos. Hacemos lo que se nos está pidiendo, no se nos están dando algunos resultados. Estamos en deuda con la afición y nosotros mismos, pero vamos a hacerlo de la mejor manera", indicó.

Calderón afirma que aprende a manejar la presión de jugar en Chivas. "Es el mejor equipo de México y va a existir. Es muy diferente a todo lo que he vivido, va a haber presión, todos los ojos están en ti hagas lo que hagas. He crecido en muchas cosas durante este tiempo", puntualizó,