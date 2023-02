Hay jugadores que por su talento logran convertirse en ídolos en el futbol mexicano, sobre todo cuando surgen y se consolidan de instituciones importantes como Chivas, por lo que un exjugador rojiblanco y que resultó campeón reveló que tuvo coqueteos serios con otros dos grandes de México, Pumas y Cruz Azul, antes de enfundarse con la rojiblanca.

El exjugador del Rebaño e inclusive de la Selección Mexicana, Alberto Medina, reveló que durante su adolescencia fue buscado por gente de Pumas, situación que lo ilusionó pero que no se concretó de una manera peculiar.

ver también Camilo Romero lo quería golpear

“Hubo un torneo de la secundaria en Culiacán y lo ganamos. Fuimos a México, representando a Sinaloa. Ahí me vieron un par de equipos, pero de hecho Pumas me pidió mis datos y todo, pero nunca me hablaron. Me dijeron: ‘te vamos a hablar, le vamos a marcar a tus papás para que te vengas a hacer una prueba’. Yo llegué a la secundaria y hasta traía una cadenita de Pumas, dije me voy a Pumas. Nunca me hablaron”, reveló el Venado en entrevista con Ramón Morales.

Posteriormente, Medina consiguió una visoria en Cruz Azul gracias a un familiar, teniendo un fugaz proceso de formación: sin embargo, a unos días de firmar su primer contrato con La Máquina, recibió la propuesta del Guadalajara, misma que tomó para posteriormente convertirse en leyenda rojiblanca.

“A los ocho meses me dice mi primo: ‘ya te van a firmar en tercera con Cruz Azul (…) pero te van a llevar a entrenar una semana con la Selección Mexicana Sub 17 y una semana con la Sub 20’ que la traía el Güero Real. Después de esas semanas ya iba a firmar con Cruz Azul, pero el Güero habló con Gustavo Vargas: ‘me interesa, dígale que si se quiere ir a Chivas. Le ofrezco casa-club y una mensualidad’. Decidí bien con Chivas”, concluyó.

¿Te gustó nuestra nota? ¿Hiciste corajes? ¡Alza la voz y exprésate! Ahora, Rebaño Pasión te permite interactuar con nuestro contenido. A través de Viafoura puedes comentarnos lo que quieras a través de Google, Facebook o tu correo. Una experiencia completa, ordenada y adecuada a tus intereses. ¡Pruébala!