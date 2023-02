En el futbol existen normas no escritas en donde los veteranos se tienen que hacer respetar por los elementos más jóvenes, situación que le tocó vivir en su momento al exjugador de Chivas, Alberto Medina, quien tuvo un peculiar roce con el también canterano rojiblanco Camilo Romero, quien estuvo a punto de golpearlo en el primer entrenamiento del Venado con el equipo de primera división.

El Compadre de Omar Bravo recordó lo que vivió en su fugaz ascenso al balompié profesional, en donde al ser ascendido del Tapatío al conjunto del Guadalajara, el férreo Camilo Romero le exigió que no le hiciera jugadas tan vistosas, por lo que lo amenazó en patearlo; sin embargo, la aparición de otra leyenda rojiblanca fue la clave para calmar los ánimos.

“Empecé a entrenar, en mi primer entrenamiento, Camilo (Romero) ya me quería pegar en el vestidor, pero me defendió el Tibu (Joel Sánchez). Hicimos un entrenamiento de encarar, doble área, yo jugaba por derecha y Camilo por izquierda y me tocó, yo estaba ligerito, de ahí surgió el apodo de Venado. Me dijo el Tibu: ‘te vuelan las patitas como venadito’ y de ahí se quedó (el apodo).

“Empiezo a encarar a Camilo y una que otra se la hacía, para no decir todas. Me fue bien en el entrenamiento y en la segunda que le hago me dice: ‘a la que sigue, si me la vuelves a hacer te voy a meter un patadón’. Normal, un jugador de primera y que llegue un chavo y que te quiera encarar, si es cálmate. Total no me la dio (…) Llegué al vestidor y me empezó a decir: ‘¿muy cabrón, tú? Pinche chamaco. A ver si así las haces cuando juegues acá’. Yo callado y empezó a cargar. Y el Tibu le dijo: ‘ya compadre, viene a hacer su chamba, quiere debutar’”, recordó entre risas Medina en la entrevista en el canal de YouTube de Ramón Morales.

¿Cuándo se jugará el partido entre Chivas y Pachuca?

Tras el empate frente a Gallos Blancos, el Guadalajara deberá cambiar el chip y se reporta listo para medirse al actual campeón y líder del futbol mexicano, Pachuca, rival al que se enfrentarán el próximo sábado 11 de febrero en la cancha del Estadio Hidalgo, en punto de las 21:05 horas.

