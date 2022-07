¿Cuándo debuta Santiago Ormeño con las Chivas? No será convocado vs León en partido de la Jornada 4 del Apertura 2022 de Liga MX | Guadalajara

El nuevo delantero de las Chivas de Guadalajara, Santiago Ormeño, fue presentado este martes finalmente como urgido refuerzo en este mercado de pases, pero reportes de la prensa tapatía ya adelantaron que no será considerado por el cuerpo técnico que lidera Ricardo Cadena, para la convocatoria del próximo partido frente al club León en el Estadio Akron, correspondiente a la Jornada 4 del Torneo Apertura 2022 de Liga MX, entonces, ¿cuándo debutará con la playera rojiblanca?

Los integrantes del primer equipo del Rebaño Sagrado, por su parte, cumplieron este martes con una sesión vespertina de entrenamiento en las instalaciones de la ciudad deportiva de Verde Valle, para darle los toques finales a los prepararativos de su próximo compromiso: frente a la Fiera en el Gigante de Zapopan, con la misión de empezar a encaminar el rumbo a la zona alta de la clasificación general y calmar los ánimos de su exigente afición.

Santi Ormeño, quien llevaba días entrenando en Verde Valle separado del primer equipo, reconoció tras la confirmación de su traspaso que llega con "una responsabilidad muy grande (hacer goles). Yo lo veo como una gran oportunidad, estoy muy feliz, me había quedado con un mal sabor de boca, ya había estado aquí, por diferentes circunstancias no pude quedarme, lo veo como una revancha".

Santiago Ormeño estuvo a prueba con Chivas en 2019 y fue rechazado

El delantero exLeón refirió en una entrevista con TUDN que "como futbolista, pensando en mi mejor momento, que pudo ser con el Puebla, lo que tengo en mente es venir a Chivas a dar una mejor versión que esa y pues nada, pedirle a todos los chivahermanos que me den ese voto de confianza, voy dar lo mejor de mí por este escudo". Agregó que en el redil "me han dado la calurosa bienvenida, hay varios de los compañeros cuando hice esa pretemporada hace unos cuantos años, la verdad me he sentido muy bien, no me he sentido como nuevo, ya tenía amigos aquí".

Ormeño ya entrenó este martes con el primer equipo en Verde Valle (Chivas)

Santiago Ormeño, a pesar de todas sus buenas intenciones y de lo que Chivas necesita de un delantero centro en el área rival, no podrá estar en el próximo partido de los rojiblancos y así ya lo adelantó la periodista Karina Herrera, reportera de la cadena TUDN en la Perla Tapatía, tras referir que el atacante "NO será considerado para tener actividad ante León, apenas hoy tendrá su primer práctica a la par del grupo, pero NO está en condiciones de jugar ya que ha entrenado por separado".

¿Cuándo debutará Santiago Ormeño con las Chivas?

Ormeño, a pesar de trabajar la tarde de este martes junto al plantel principal, no estaría entre los convocados al partido contra León de la Jornada 4 y por tal motivo, su debut se esperaría con más lógica para el regreso de las Chivas de los Estados Unidos, donde chocarán el viernes con la Juventus de Italia en Las Vegas. El atacante sería considerado para aparecer con la playera rojiblanca en la quinta fecha del campeonato, programada para el miércoles 27 de julio frente a los Gallos Blancos en el Estadio La Corregidora de Querétaro.

El debut de Ormeño se concretaría en la quinta jornada en Querétaro (Chivas)

