"Cuando nadie creía en mí, un extranjero me debuta": Oribe Peralta recordó la deuda que le tienen los entrenadores mexicanos

Oribe Peralta, delantero de las Chivas de Guadalajara, aseguró en una entrevista que los entrenadores extranjeros han sido un parte fundamental en el éxito que ha logrado en su carrera en el futbol mexicano, por lo que recordó la deuda que le tienen los directores técnicos mexicanos y en el que se incluiría Miguel "Piojo" Herrera y hasta Luis Fernando Tena, a pesar de tenerlo como referente de su equipo en los Juegos Olímpicos de Londres 2012.

El veterano atacante del Rebaño Sagrado, de 36 años de edad, ofreció este lunes una entrevista exclusiva en el programa Versus Digital que transmite la cadena TUDN y rememoró el momento en el que debutó con Monarcas Morelia, el 22 de febrero de 2003, en la derrota de su equipo 1-2 ante el club América y todavía agradeció que el encargado de darle su primera oportunidad en el profesional fue el argentino Rubén Omar Romano.

Peralta recordó la deuda que le tienen los técnicos mexicanos

El "Cepillo" Peralta, durante su intervención en la entrevista a través de video conferencia por la actual pandemia del coronavirus o Covid-19, relató que "nombraba a los técnicos extranjeros, porque cuando nadie creía en mí, me dan la oportunidad de debutar, Rubén Omar Romano. Luego voy a Monterrey, estaba Miguel (Herrera), juego unos partidos y después me voy, no tuve la continuidad que quería" y agregó que "después me voy a Santos, estoy jugando, jugando, jugando y yo me sentía bien a pesar de que el equipo no iba bien".

El delantero, quien llegó en julio de 2019 al redil, continuó el recuerdo de su carrera al señalar que "después de esa etapa, me piden en Jaguares (para el Torneo Clausura 2009), Miguel Ángel Brindisi, otro técnico extranjero, él me pone, me dijo que sabía mis cualidades y me dio la confianza que necesitaba en aquel momento para repuntar. No nos va tan bien, llega el 'Flaco' Tena y yo me sentía muy bien y me deja jugando y fue así que terminé el año en Chiapas" y añadió que "luego regreso a Santos, porque Rubén Omar Romano me pide otra vez para Santos. Por eso siempre he dicho que los extranjeros son los que me han dado la oportunidad de mostrar y que han confiado en mí".

Oribe Peralta aseguró en la entrevista matutina con la cadena TUDN, que "el sistema de competencia en México, te obliga a querer resultados muy rápido. Si tú le das la oportunidad a un joven y no te rinde, estás perdiendo puntos, tanto el cociente como en la clasificación para entrar a la Liguilla". El ariete no ha tenido continuidad en la actualidad con los rojiblancos, bajo el mando de Luis Fernando Tena, quien ya lo tuvo en Chiapas y la selección mexicana que ganó el oro olímpico en Londres 2012.