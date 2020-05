"Nunca me he catalogado como un histórico": Ramón Morales tras su paso por las Chivas de Guadalajara

Ramón Morales, ex mediocampista de las Chivas de Guadalajara, evitó considerarse como un de las figuras trascendentales en la historia de la institución tapatía y en una humilde argumentación reconoció que esa denominación "no me corresponde", sino a la apreciación de los aficionados rojiblancos a los que envió un mensaje de agradecimiento, durante una entrevista con el diario Récord.

El Rebaño Sagrado quedó pendiente de visitar al club Querétaro en una próxima fecha (11) del Torneo de Clausura 2020 de la Liga MX, que se desconoce la fecha de realización y se reanudará tras la suspensión del campeonato por la alerta sanitaria en la nación, debido a la pandemia mundial por el coronavirus o Covid-19.

Morales fue campeón con Chivas en la Liga MX

El excelso ex volante fue campeón de liga con Chivas en 2006, además de entregarle tres títulos a la organización rojiblanca como estratega, pero no se ve como un ídolo y durante la entrevista publicada por Récord señaló que "nunca me he catalogado como un histórico, no me corresponde. Agradezco todo el cariño y el apoyo que me ha mostrado toda la gente" y agregó que "yo siempre traté de dar lo mejor. Me siento muy contento de estar en las estadísticas. Traté de no pasar desapercibido, siempre quise hacer algo importante".

"Ramoncito", como jugador activo, es el mayor asistidor en la historia de la institución tapatía con 96 pases a gol, además de haber anotado 80 veces y en un tono jocoso el mediocampista zurdo comentó que "no sé a quién le puse más asistencias. El mayor centro delantero que tuve en mi tiempo fue Omar Bravo, pero también me tocó asistir a jugadores como Luis García, Ricardo Peláez, Jair García, Miguel Sabah, Adolfo Bautista y Sergio Santana. Tuve compañeros que eran muy buenos para meter goles".

Morales, con la selección mexicana, disputó el Mundial de Corea-Japón 2002 y la edición de Alemania 2006. Anotó seis goles, los más memorables frente a Argentina y Brasil en la Copa América de 2004 y 2007, respectivamente.