Benjamín Galindo recuerda su mejor y peor etapa en Chivas de Guadalajara

Benajmín Galindo, ex mediocampista de las Chivas de Guadalajara, respondió algunas preguntas de sus seguidores a través de las historias de la red social Instagram y en las que definió cuál fue su mejor y peor etapa en la organización tapatía, así como además confesó por qué no le fue tan bien en su segundo ciclo en el redil.

El también ex entrenador del Rebaño Sagrado, en dos ciclos, aprovechó el aislamiento por la pandemia del coronavirus para interactuar con sus seguidores y a la consulta sobre: "¿Cuál sería su 11 histórico del Guadalajara?", respondió con esta hermosa alineación:

Este fue el once inicial histórico que armó Galindo

El recordado volante rojiblanco rememoró en sus historias que "mi mejor etapa con Chivas fue en el 86, del 86 al 94 más o menos, creo que tuvimos grandes planteles. Estábamos bien comandados por Alberto Guerra y todo su cuerpo técnico que era el Nene Zapiain (Gabriel López Zapiain), Don Tomás Balcázar, el profe (Fernando) Alarcón. Hicieron una labor extraordinaria y un gran grupo de trabajo".

Galindo, también tuvo espacio para hacer "mea culpa" y reconocer que "sí, mi segunda etapa en Chivas no me fue bien, porque nosotros teníamos un once (definido) y puros jóvenes, puras jóvenes promesas, de los cuales algunos no estaban todavía listos. Realmente, una lesión, una expulsión que tuviera de los once que yo tenía, era difícil. Nos costó mucho y bueno, era un trabajo en equipo que realmente no sucedió".

El Club Deportivo Guadalajara que había encadenado su cuarto partido sin perder en este semestre al igualar 1-1 con Monterrey, el 15 de marzo y se había mantenido por tercera fecha seguida en la zona de Liguilla al ocupar el quinto lugar de la clasificación general de la Liga MX con 16 puntos, producto de cuatro victorias, cuatro empates y dos derrotas. Todo antes de la suspensión del campeonato por la pandemia del coronavirus.