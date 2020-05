"Hubo una pérdida de identidad y de valores": Amaury Vergara y su reto en Chivas de Guadalajara

Amaury Vergara, presidente de las Chivas de Guadalajara, reconoció que al momento de asumir el liderazgo de la institución tapatía no encontró mentalidad ganadora, debido a que "hubo una pérdida de identidad y de valores" en la organización, durante la época que su padre dejó al club en manos del director general José Luis Higuera.

El actual líder del Rebaño Sagrado participó este miécoles en una charla virtual junto a otros líderes deportivos del mundo, a través de una video conferencia que oganizó la Sport Innovation Society (SIS) Masters y en la que aprovechó su intevención para revelar su experiencia en la institución tapatía.

Vergara rescató el reto que le ha significado liderar al Guadalajara

Vergara, durante la conexión virtual denominada "The Last Dance: Cómo construir y manejar equipos exitosos", relacionada a la exitosa serie de Michael Jordan y la gestión deportiva de los Chicago Bulls en la NBA, reveló que "el reto que he tenido y el más grande en mi corta gestión es darme cuenta que hubo una pérdida de identidad y de valores hacia el interior, no hacia la construcción de la marca y de lo que significa nuestro club, sino hacia el interior encontramos un conflicto de valores, de identidad, de idea, de propósito y de objetivos claros".

“El reto más grande en mi corta gestión, es darme cuenta que hubo una pérdida de identidad y de valores al interior (del Club), encontramos un conflicto de idea de valores” @Amauryvz — Karina Herrera (@chapis_herrera) May 27, 2020

"Que no se vea contaminado con otros objetivos, como es la necesidad de reconocimiento, del protagonismo, eso puede ser dañino para la institución, se empiezan a tomar medidas irracionales y eso puede destruir a un equipo campeón" Amaury Vergara, muy contundente el Prese #Chivas — Jesús Hernández (@jhernandez83) May 27, 2020

"Tenemos que seguir apostando por la juventud y los valores que les tenemos que enseñar para que podamos preparar no jugadores, sino seres humanos conscientes que pueda superar los paradigmas de nuestra propia cultura": Amaury Vergara #Chivas @sis #TheLastDance @ArnaudDrijard — Salvador Pérez (@YoSoyChavaPerez) May 27, 2020

El mandamás de los tapatíos consideró en su intervención virtual que no había "deseo de ganar para aportar a la institución. Nadie es más que la institución misma. Humildad, disciplina y compromiso". Amaury Vergara asegura que la base para construir un club ganador es apuntalar los valores y generar un sentido de pertenencia al señalar que "en el deporte hay tantos elementos en juego que es muy fácil perder el sentido de la realidad. Bien podrías estar hablando de ser campeones, pero una cosa es hablarlo y otra es creerlo verdaderamente en la profundidad de la cultura y las funciones organizacionales".

El presidente del Club Deportivo Guadalajara argumentó que "algo que yo estoy trabajando mucho con mi equipo de trabajo, con mi directiva, es fortalecer los valores del club que se han venido construyendo y que son valores que hacen falta para los tiempos de hoy" y entre los integrantes de su directiva resaltó la presencia de Nelly Simón, directora deportiva de la rama femenil, al afirmar que "tenemos un gran directora y un gran ser humano a cargo de la dirección. Además, la sensibilidad que tiene como mujer le da muchas herramientas para su gestión".

"Considero que se perdió la mentalidad ganadora, valorar a la institución y respetarla. Desear ganar para aportar a la institución. Nadie es más que la institución" : Amaury sobre cómo encontró Chivas — TVC Deportes (@TVCDeportes) May 27, 2020