¿Cuánto tuvo que ver Canelo Álvarez en la programación del Chivas vs Pumas de la reclasificación del Clausura 2022 de Liga MX?

Las Chivas de Guadalajara se enfrentan el domingo a los Pumas de la UNAM en el Estadio Akron, un partido por la reclasificación a los Cuartos de Final del Torneo Clausura 2022 "Grita México", pero ¿cuánto tuvo que ver Saúl "Canelo" Álvarez con esta decisión inesperada aprobada por la Liga MX?

El plantel principal del Rebaño Sagrado trabajó este martes en las instalaciones de la ciudad deportiva de Verde Valle, para continuar la preparación de su próximo compromiso: frente a los universitarios en el Gigante de Zapopan, donde definirán a uno de los rivales de los cuatro líderes del campeonato en los Cuartos de Final y un duelo que se vaticinaba sería el sábado, no el domingo, por el tradicional horario de los tapatíos.

ver también Las razones para jugar la reclasificación el domingo

¿Por qué el Guadalajara cambió su habitual fecha de partido? Como todo, tiene una explicación. En primera instancia, la directiva rojiblanca aceptó una petición que realizó el conjunto universitario, para contar con un día extra de descanso, pues el miércoles enfrentan al Seattle Sounders en Estados Unidos, en la vuelta de la Gran Final de la CONCACAF Champions League y se tomó como un gesto solidario.

Chivas, que además, el domingo festeja su aniversario 116 y espera celebrarlo con el pase a los Cuartos de Final, otro motivo para aceptar el cambio a la tanda dominical. Sin embargo, y de acuerdo con la información que ofreció el periodista David Medrano para RÉCORD, tanto el boxeo como las televisoras también están metidas en esta decisión de Liga MX. Pero, ¿qué tiene que ver Canelo Álvarez?

La pelea de Saul Álvarez no coincidirá con el plato fuerte de la reclasificación (Getty Images)

Medrano aseguró que "desde hace un mes, Azteca y Televisa promocionan la pelea de Canelo Álvarez para el sábado 7 de mayo a las 9 de la noche. Por ello, decidieron no tener un partido del repechaje, ya que no veían congruente el competir contra un producto tan rentable como lo es el boxeador jaliscense". Añadió que "desde hace tiempo, los contratos de los equipos establecen que, en Repechaje o Liguilla, la televisora dueña de los derechos es la que fija el horario. Cabe hacer mención que las peleas de Canelo Álvarez son un gran evento para las dos televisoras, tanto en rating como en ingresos por venta de anuncios", por lo que no habrá competencia televisiva el domingo para el triunfo de las Chivas.

El partido será transmitido en vivo por Azteca Deportes (TV Azteca)

¿Te gustó nuestra nota? ¿Hiciste corajes? ¡Alza la voz y exprésate! Ahora, Rebaño Pasión te permite interactuar con nuestro contenido. A través de Viafoura puedes comentarnos lo que quieras a través de Google, Facebook o tu correo. Una experiencia completa, ordenada y adecuada a tus intereses. ¡Pruébala!