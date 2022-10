Cinco jugadores del primer equipo de las Chivas de Guadalajara fueron captados durante la noche del miércoles en el concierto de Christian Nodal, como parte de la cartelera del Palenque de las Fiestas de Octubre en la Perla de Occidente, lo que desató la polémica en la opinión pública y las redes sociales por la presencia de los futbolistas a solo días de un partido decisivo por el repechaje a la Liguilla del Torneo Apertura 2022 de la Liga MX y que habría causado molestia en la cúpula de la directiva rojiblanca.

La plantilla principal del Rebaño Sagrado cumplió este jueves con una exigente sesión de entrenamiento, en las instalaciones del Estadio Akron, para continuar con los preparativos de su trascendental próximo compromiso: frente a Puebla, con la misión de tomar revancha de la última visita que dispensaron al Estadio Cuauhtémoc, donde se despidieron en una emotiva tanda de penales -precisamente- en la reclasificación a los Cuartos de Final del Apertura 2021.

Un sector de la prensa especializada se encargó de profundizar la polémica, por ejemplo, ESTO o Universal Deportes calificaron el hecho como una "indisciplina" al referir que "ha vuelto a las Chivas... Y en el momento menos indicado. A unos cuantos días de enfrentar al Puebla en la reclasificación, algunos jugadores del Guadalajara fueron captados en el palenque de las Fiestas de Octubre de la ciudad", advirtió una nota de la sección deportiva de El Universal.

El concierto del cantante Christian Nodal reunió a cinco futbolistas del Rebaño Sagrado: Alan Mozo, Roberto Alvarado, Santiago Ormeño, Antonio Briseño y Cristian Calderón, quienes fueron fotografiados y grabados en videos por aficionados rojiblancos presentes también en el recital y que se volvieron tendencia en las redes sociales. Ciertamente, de todos, quizás el Piojo es el único titular indiscutible para el entrenador Ricardo Cadena.

El quinteto de rojiblancos asistió a la última fecha del evento (Instagram)

El periodista David Medrano, columnista de Récord y comentarista en Azteca Deportes, adelantó que "no cayó nada bien en la directiva de Chivas el enterarse por redes sociales que de cara al juego más importante del torneo vs Puebla, varios jugadores se fueron al Palenque martes y miércoles a ver a Christian Nodal". Lógicamente, la molestia en el alto mando del Rebaño Sagrado se centraría más en la exposición mediática que tuvieron a sólo días de un partido trascendental en el que se jugarán todo el semestre, pues en las imágenes no se ve si consumieron bebidas alcohólicas y todos estaban acompañados de sus parejas formales e intentaron guardar un perfil bajo. Sin duda, demasiado escándalo por la salida a un Palenque junto a sus respectivas esposas o novias y en su tiempo libre. Habrá que juzgarlos el domingo en la cancha a los que participen en el duelo Repechaje, lo demás, tiene un tono más amarillista que periodístico.

