Eduardo López afirma que le recomendaron irse de Chivas

Es una de las piezas importantes en el actual andamiaje del Club Deportivo Guadalajara; pero meses atrás estuvo a una firma de dejar la institución por sus problemas personales y por no tener lugar en el equipo.

Así lo reconoció el mediocampista Javier Eduardo López en entrevista con la cadena TUDN, donde reconoció que muchas personas, dentro y fuera de Chivas, le recomendaron irse para poder elevar su nivel futbolístico.

"Mucha gente, futbolistas y entrenadores, me llegaron a decir que si me iba de Chivas, me iba a ir mejor, vas a poder jugar en otro equipo sin presión, y por un momento llegué a pensar lo mismo, cuando las cosas no se daban ya quería salirme y probar nuevos aires", confesó la Chofis.

Sin embargo, el jugador reconoció que "ahora con la llegada de todos los refuerzos, todo se movio, y todo se pone a tu modo cuando haces las cosas bien, en todos los sentidos".

Respecto a si en este 2020 hemos visto su mejor versión, advirtió que "todavía hay más por mostrar, puedo dar más, voy de a poco y no quiero dar el salto tan rápido, vengo trabajando bien y por más que no ganemos, siempre vengo trabajando igual".