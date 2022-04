El ex defensor y multicampeón de Liga Mx analizó el momento que vive el Rebaño y destacó algunos aspectos del accionar rojiblanco.

El mal paso de Chivas durante el Clausura 2022 no es un tema que pase desapercibido en los medios de comunicación, por lo que diversos analistas han manifestado su postura al respecto, en donde muchos responsabilizan directamente al entrenador de la escuadra rojiblanca Marcelo Michel Leaño.

El ex futbolista y ahora analista, Joaquín Beltrán, expresó que el ‘Ajedrecista’ no ha logrado impregnar su idea futbolística en los futbolistas e inclusive destacó que percibe estrés en el equipo durante los partidos, que en su opinión es un factor que le ha impedido tener un mejor desempeño en el terreno de juego.

"En Chivas se ha hablado muy poco de futbol, del pobre futbol que ha desplegado el Guadalajara. Los resultados ahí están, un triunfo en los últimos 7 partidos, fuera del repechaje. Me da la sensación que Leaño dentro de esa felicidad que ha transmitido por ser el entrenador del Guadalajara no ha logrado que los futbolistas le compren la idea futbolística en la cancha, porque material humano lo hay, pero no vemos a un equipo liberado, sin presión y que trate de disfrutar lo que está haciendo. Guadalajara juega con muchísima tensión todos los partidos”, explicó en Marca Claro.

Beltrán fue uno de los defensas más representativos del futbol mexicano logrando alcanzar su máximo nivel con Pumas, escuadra con la que consiguió el bicampeonato de Liga Mx e inclusive el Trofeo Santiago Bernabéu al vencer a domicilio al Real Madrid.

¿Qué sigue para Chivas?

El Rebaño ha entrado a una recta crucial del campeonato, ya que disputará seis partidos en tres semanas, por lo que deberán tener un buen cierre de torneo si quieren mantener vivas sus esperanzas de avanzar a la Liguilla cuando se enfrenten al Toluca, Rayados, Cruz Azul, Xolos, Pumas y Necaxa.

