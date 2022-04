¿Vestidor roto? Jugadores de Chivas ya no estarían contentos con Marcelo Michel Leaño

La presión que se vive al interior de Chivas estaría comenzando a generar ciertas rupturas en el vestidor rojiblanco, en donde muchos futbolistas estarían comenzando a manifestar su inconformidad con muchos aspectos del trabajo de Marcelo Michel Leaño, es decir, su verso se está acabando.

Según el portal Mediotiempo, en su sección de Toque Filtrado, se asegura que muchos jugadores del Guadalajara han comenzado a expresar su molestia con algunas decisiones del cuerpo técnico comandado por el ‘Ajedrecista’, principalmente por darles minutos a varios elementos de manera constante pese a que habría otros jugadores con mejor nivel.

“Buena chamba la que se viene en Chivas, pues habrá que volver a alinear a los jugadores al proyecto de Marcelo Michel Leaño, ya que comienzan a haber rupturas. No es un secreto que dentro del plantel rojiblanco hay grupos, pasa en todos los planteles, aquí el tema es que casi todos están en contra de Marcelo, al considerar que ya se acabó el verso.

“A los elementos del club no les gusta que jueguen algunos futbolistas que Marcelo los tiene como inamovibles y para otros esos titulares no están en buen nivel, y de ahí el enojo. Habrá que ver qué pasa en los siguientes partidos. Chivas tendrá una seguidilla de 6 duelos en 20 días, se juega todo y si Michel Leaño no encausa al plantel le va a costar la chamba”, expresa dicho medio.

La semana pasada el Director Deportivo del Rebaño, Ricardo Peláez, ofreció una conferencia de prensa en donde confirmó lo publicado en Rebaño Pasión de que Michel Leaño concluirá el torneo y posteriormente se hará el análisis para determinar su permanencia, situación que tendría un giro en caso de confirmarse la molestia con el estratega.

¿Qué sigue para Chivas?

El Rebaño ha entrado a una recta crucial del campeonato, ya que disputará seis partidos en tres semanas, por lo que deberán tener un buen cierre de torneo si quieren mantener vivas sus esperanzas de avanzar a la Liguilla cuando se enfrenten al Toluca, Rayados, Cruz Azul, Xolos, Pumas y Necaxa.

