El emotivo mensaje de Toño Rodríguez a la memoria de su abuelo

José Antonio Rodríguez, portero de las Chivas de Guadalajara, mostró este viernes su lado más sensible al dedicarle unas sentidas palabras a su abuelo Julián Romero, quien falleció recientemente, a través de una emotiva publicación en sus redes sociales.

¡REBAÑO DE TRES PUNTOS!#XolosxFOX Vuelve a vivir los mejores momentos y el gol de 'JJ' Macías que le dio el triunfo a Chivas en su visita a Tijuana: pic.twitter.com/BBssFkYlfy — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) February 22, 2020

El guardameta titular de los rojiblancos, quien ha sido inamovible en el arco tapatío este semestre y durante el ciclo en el banquillo de Luis Fernando Tena, realizó la publicación sentida la noche del jueves y en la que recibió un abrazo de apoyo de su gran amigo de la infancia y actual jugador de los Pumas de la UNAM: Juan Pablo Vigón.

"Toño" Rodríguez señaló que "me duele en el fondo del corazón tu partida pero le doy gracias a Dios que te tuve todos estos años. De palenque al casino, de los gallos a los toros, de la apuesta a cobrarla.. gracias Rudo por enseñarme que ni un palenque entero en tu contra te intimidaba, al contrario, le ibas con mas fuerza y le ganabas. Tus historias y leyenda se sigue y seguirá contando en palenques, casinos y variedades. Un quote no es suficiente para contar todo lo que fuiste! Hoy te honro como uno de los mejores empresarios y galleros que han habido en el país, pero lo mejor de todo es que fuiste y siempre serás mi abuelo. Por siempre estarás en mi corazón! DEP Julian “Rudo” Romero".

El Rebaño Sagrado, que viene de imponerse 1-0 sobre los Xolozcuintes en el Estadio Caliente por la pasada fecha del campeonato, se prepara desde este lunes en la ciudad deportiva de Verde Valle y con su plantilla completa tras la vuelta de los cinco convocados al microciclo con la selección mexicana, para recibir al club León en el Estadio Akron.