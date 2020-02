Hiram Mier aseguró que el plantel está afectado por el mal desempeño del equipo

Con solo seis puntos en misma cantidad de jornadas, Chivas se encuentra en una situación ajena a sus aspiraciones de pelear por los primeros puestos de la tabla que dan boleto directo a la Liguilla. En conferencia de prensa previa al duelo ante los Xolos de Tijuana, Hiram Mier se refirió al malestar que impera en el equipo de Guadalajara por no haber podido revertir la situación.

“La verdad da un poco de pena que los resultados no se estén dando. Nuestra afición tiene muy altas expectativas y no hemos podido darles esa alegría. Sabemos que los números no los hemos dado y somos conscientes de ello. El partido del viernes es una buena oportunidad para revertir la situación”, expresó el jugador.

Chivas se encuentra en una situación delicada de la tabla: en la casilla número 13 comparte igualdad de puntos con Toluca (12), Tijuana (14) y Atlas (15); superando en tan solo tres unidades al Monterrey (18), último de la clasificación.