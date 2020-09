El potente mensaje de José Juan Macías tras fallar otro penal con Chivas

�� Para aprender, hay que tropezarse y JJ Macías lo tiene claro. Tras fallar un penalti anoche ante Querétaro, el delantero del Rebaño se expresó en sus redes sociales... ¡Ánimo, crack, siempre hay revancha! �� �� ''Si algo he aprendido en mis 20 años de vida, es que uno no alcanza el éxito, sin haber fallado muchas veces antes, no llegue a ser el centro delantero de mis Chivas acertando siempre, nunca fallando, y huyendo del fracaso, la única manera de responder ante una falla, es aceptarla, aprender de ella y seguir trabajando con la misma o más intensidad, y no estoy hablando solo de fútbol, sino en la vida en general; uno no debe aferrarse a los contratiempos o adeversidades, ni a lo que los demás digan o piensen, no puedes dejar que eso te tire, tienes que trabajar y confiar en el plan y la meta, por la que estas dispuesto a luchar hasta el final, yo no conozco a nadie exitoso, que nunca haya fallado, el éxito no existe sin el fracaso, para triunfar, hay que fallar, son dos caras de la misma moneda''.

