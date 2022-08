El prometedor canterano de las Chivas de Guadalajara, Jesús Gilberto Orozco Chiquete, reveló este miércoles en una entrevista exclusiva para el canal por suscripción de la institución su presentimiento para la joven última línea rojiblanca en este Torneo Apertura 2022 de la Liga MX, en el que ha brillado desde el inicio, pero se había visto opacado por el inefectivo desempeño del ataque, que padeció una intensa sequía goleadora.

Jesús Orozco, nombre de pila del canterano del Rebaño Sagrado, integra una destacada y muy joven línea defensiva a la orden del cuerpo técnico que lidera Ricardo Cadena en este semestre y que comparte con Luis Olivas y Gilberto Sepúlveda. El trío es la base en el planteamiento de cinco jugadores en el fondo, mientras que al mutar a cuatro zagueros, Orozco Chiquete se posicionó como lateral por izquierda, puesto en el que brilló en la reciente victoria 1-0 sobre Monterrey, el martes.

Gilberto Chiquete, como lo han llamado en Guadalajara, fue entrevistado por Chivas TV y reveló que la clave para la recuperación que ha mostrado el equipo se ha basado: "Creo que el compromiso de todos. Desde los que están arriba, que mandan la presión, hasta nosotros que sabemos que no podemos dejar pasar pequeños detalles y pues también que el Wacho (Miguel Jiménez) ha estado muy bien".

"Es muy satisfactorio, motivador, saber que estas trabajando y que poco a poco vas cumpliendo todos tus sueños. Tener esta oportunidad a tan corta edad y saber que estoy respondiendo a la confianza del entrenador, me motiva a seguir y saber que no hay techo para crecer". Jesús Orozco

El espigado y polivalente defensor, de apenas 20 años de edad, se refirió a esa movilidad en la zaga y reveló que "siempre he dicho que donde me pongan voy a jugar y voy a dar lo mejor de mi. Mi carrera la inicié de extremo, no sé si sabían, llegué de extremo izquierdo, después me hicieron lateral, luego contención y terminé como central, por eso no tengo problema por dónde me pongan, siento que entre más posiciones domine un jugador, más importante es".

Gilberto Orozco apareció el martes como lateral izquierdo en Chivas

Orozco reconoció el valor que tuvo su pasantía por el Tapatío para madurar antes de brillar en el primer equipo y argumentó que la clave fue "el roce que tiene uno en la Liga de Expansión con jugadores más grandes. Aquí en Chivas, que también te meten a jugar con más grandes y creo que eso te va preparando en la parte física y mental. Ver los partidos, los jugadores, la Liga MX u otras ligas, te das cuenta que el futbol ahorita ya es muy físico y siento que me estoy preparando todavía más para estar mejor todavía".

"Sé que tengo que aportar (al ataque), aparte de defender y más jugando de lateral en una línea de cuatro (defensores), uno es consciente que se tiene que desprender y tiene que aportar también al ataque, para también ayudar al equipo, no más defender y cuando juego en línea de cuatro siento que los laterales son importantes, porque funcionan como un factor sorpresa en ofensiva". Jesús Orozco

El polivalente defensor del Guadalajara se sinceró sobre el desempeño de este semestre y reveló que "veo a toda la defensa y presiento que vamos a ser la mejor defensiva, que va a ser un equipo muy sólido atrás, muy ordenado y partiendo ese orden de atrás para adelante. Mis compañeros de experiencia y los que estén, siento que lo van a hacer muy bien". Orozco señaló que entre sus metas: "Primero que nada quiero salir campeón con Chivas, siempre lo he dicho, me tocó salir campeón en la Sub17, subcampeón en la Sub15, cumplí todos los procesos y salí campeón, así que es una sensación muy chingona y siento que la cerecita del pastel es salir campeón con el primer equipo y pues, ya de ahí, Europa. ¿Mi sueño? Es jugar en el Real Madrid".

