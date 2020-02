El "profe" Cruz responde a los rumores que lo colocan en Chivas

José Guadalupe Cruz reconoció en una entrevista exclusiva con la cadena internacional ESPN que desconoce por completo el supuesto interés de las Chivas de Guadalajara por contar con sus servicios, en el posible caso que se de la salida de Luis Fernando Tena del banquillo rojiblanco en este Torneo Clausura 2020 de la Liga MX.

El "profe" Cruz, según las especulaciones de un sector de la prensa local para un plan B que reemplace una probable salida del "Flaco" Tena, fue candidateado junto a Enrique ‘Ojitos’ Meza como los dos más firmes aspirantes a emerger en caso de extenderse la crisis de adversos resultados deportivos en el Rebaño Sagrado.

Cruz, de 52 años de edad y quien es recordado por su campeonato con Atlante, dirigió también a Monterrey, Morelia, Puebla, Dorados de Sinaloa, Atlas, entre otros y en la entrevista con ESPN aseguró que "a mí no me gusta andarme promoviendo y para qué te digo que hay algo, si no lo hay".

El reconocido timonel, sin embargo, a una pregunta expresa de ESPN, reconoció que "sí me gustaría" dirigir al Club Deportivo Guadalajara y agregó que "imagínate que un equipo como Chivas se fije en ti. Es algo que me emociona, por supuesto", pero argumentó que "no he tenido ningún acercamiento con nadie. No hay ninguna llamada hasta el momento".

¿Hay acercamientos de Chivas con el Profe Cruz? ��



Así respondió ��https://t.co/aZ8BPBnbcK pic.twitter.com/pEghRnrJgP — Futbol Picante (@futpicante) February 18, 2020

El Rebaño Sagrado, que viene de caer el sábado 2-1 ante Cruz Azul en el Estadio Akron por la pasada fecha del campeonato, se prepara desde este lunes en la ciudad deportiva de Verde Valle y con la reincorporación en el plantel de Jesús Sánchez tras superar su proceso de rehabilitación de una lesión, para visitar el viernes a Tijuana.