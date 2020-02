En Marca Claro discutieron si Chivas estuvo o no en crisis en este Clausura 2020

Chivas decepcionó en el comienzo del Clausura 2020: con seis puntos en las iniciales seis fechas, no fueron pocas las voces que pidieron la destitución del entrenador Luis Fernando Tena. Sin dudas, el equipo no respondió a las altas expectativas que se formaron en la previa. Sin embargo, el Chiverío reaccionó en el último juego y logró romper la racha con su victoria ante Xolos. En Marca Claro debatieron si la sitaución pudo o no definirse como crisis.

"Creo que no estuvo en crisis, sí empezaba a tener un poco de presión", comenzó Bernardo de la Garza acerca del momento que se vivió en comienzos de febrero. "Se aligera la presión con esto, aunque tiene un partido complicado el fin de semana", agregó y se refirió al duelo contra León del domingo.

"Nunca estuvo, yo siempre lo dije", afirmó Daniela Cohen. "Chivas tiene que ser número 1, pero no quiere decir que esté en crisis. Tienes que ver los antecedentes, era una institución que no estaba haciendo las cosas bien", añadió la periodista y sentenció: "No porque no esté donde tiene que estar, está en crisis. Es diferente".

Por su parte, Nicolás Romay Pinal fue el único que consideró crisis el momento de Chivas: "Es una pequeña crisis. Estaba muy aguda después de las dos derrotas. Sin embargo sigue sin alcanzarles con estar en zona de Liguilla. Yo creo que no hay esa tranquilidad".

Por último, de la Garza se sustentó en el nivel de juego del equipo para mantener su postura: "Contra Cruz Azul merecía más, debería llevar más puntos las Chivas. Cada vez que hay un partido de Guadalajara, la afición cree que lo puede ganar. No ha jugado mal en este torneo".