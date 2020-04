Andy Sola analiza a las ‘Chivalácticas’ y revela qué les hace falta para repuntar

Andy se declara una fiel aficionada de Chivas. Creció en Guadalajara y supo desde siempre que su gran amor vestía con los colores rojo y blanco, porque es una mexicana que apoya a su país y a su gente y qué mejor representante de ello que el Rebaño.

“Tener solo mexicanos en el equipo siempre me ha parecido una maravilla, creo que es darle posibilidades a un pueblo que tiene muchísimo talento y que tiene muchísimas ganas de crecer, entonces esas fueron las cosas que empezaron a definir mi amor por el equipo”, confesó la conductora de TV Azteca.

Ella platico en exclusiva con Chivas Pasión y nos compartió su opinión acerca de la actualidad del Rebaño Sagrado; aseguró que a los dirigidos por Luis Fernando Tena les falta confianza en ellos mismos para volver a ser el equipo ganador que fue hace apenas tres años, cuando Matías Almeyda estaba al frente y lo llevó a la gloria.

¿Cuál ha sido el mejor equipo de Chivas que te ha tocado ver?

"Hay un equipo que sin duda recuerdo muy bien y que viene mucho de la mano del director técnico que tenía. Me tocó estar presente en el estadio, en la Copa MX y en la Liga MX, que ganaron en 2017. Más allá de que fuera el mejor equipo por tener algún jugador en específico, me parecía que en ese año este equipo en específico estaba en comunión; estaban en comunión entre ellos, tenían a un director técnico que presionaba para que esto sucediera, yo creo que el tema del vestidor en este año estuvo muchísimo mejor trabajado que en otros años, independientemente de los jugadores que había en el momento.

Esta ha sido una de las mejores alineaciones que ha tenido el equipo. 2017 fue un año muy importante, Matías Almeyda estaba muy concentrado en sacar adelante al Guadalajara, demostró que se podía con lo que había en el equipo y eso es justamente lo que los llevó a ser campeones. De unos años para acá este ha sido uno de mis equipos favoritos".

¿Te gustaría que volviera Matías Almeyda?

"A mí me encantaría, por lo que yo escucho, veo, siento sé que está complicado, sé que no es una posibilidad que se vea tan cercana, pero yo creo que Matías Almeyda sabía perfectamente cómo llevar al Guadalajara, el tema es que, lo hemos visto siempre, directivas, temas internos, siempre acaban afectando el tema de liderazgo de un equipo, pero estoy convencida de que Matías Almeyda era un hombre que si le daban más tiempo iba a seguir logrando este tipo de acciones con el Guadalajara".

¿Cuál es tu opinión de la actualidad de Chivas?

"Yo siempre he tenido confianza en el Guadalajara, es un equipo que con la dirección indicada tiene muchísimo que ganar. El equipo que está hoy por hoy me gusta, hay jugadores que me llaman mucho la atención, como Alexis Vega, José Juan Macías, que me fascina su forma de jugar; tenemos jugadores muy buenos. Yo siempre he creído que el tema de un equipo no es solamente lo que se hace en la cancha, sino que tiene que ver muchísimo con lo que pase en los vestidores y en el tema interno. Hoy por hoy Guadalajara tiene armas para llegar lejos, Luis Fernando Tena es un director técnico que ha llevado a clubes a reestructurarse y a volverse a armar desde cero y eso es lo que estuvo pasando con Chivas durante algunos años, pero hoy están encontrando el engrane perfecto que los puede hacer llegar muy lejos. Confío en ellos".

¿Te gustó la llegada de Ricardo Peláez?

"Es un hombre que conoce perfectamente dónde está metido y no fue casualidad que llegara al Guadalajara, a final de cuentas, sabe perfectamente qué tiene que hacer para que un equipo pueda volver a creer y a resurgir y un equipo tan grande como el Guadalajara no debe ser nada fácil de manejar.

Después de venir de Cruz Azul o el América, que también son de los más grandes, pues tiene ya bastante referencia para saber qué podría afectarle al Guadalajara, yo estoy contenta con su llegada, creo que las cosas en el futbol mexicano deberían de ser de más tiempo, tenemos un problema muy grande que es que constantemente cambian de directivas y de directores técnicos, entonces mientras no se les dé tiempo de estabilizarse y de aprender, de ver cuáles son las cosas en las que están teniendo debilidad, pues siempre va a ser lo mismo. Yo creo que, con el tiempo indicado, Peláez puede hacer muy buenas cosas en Guadalajara".

¿Quién crees que fue el mejor refuerzo de este equipo?

"Yo creo que José Juan Macías es un muy buen elemento, es uno de los jugadores que podría marcar una diferencia en el Guadalajara. Es un chavo que todavía tiene los pies en el suelo, que creo que eso es lo que se necesita en el futbol mexicano también. Macías me parece un jugador que mientras tenga humildad, respeto hacia sus compañeros, con los pies en el suelo, puede llegar muy lejos. Creo que es un delantero que puede marcar mucha diferencia".

¿Ya está para irse a Europa?

"Empieza a sonar por ahí, dicen que en España ya se escucha su nombre. Es un jugador muy joven, yo le podría dar dos años más para que se foguee en el futbol mexicano, para que esté ‘correosito’ cuando se vaya, que esté armado, porque los mandamos tan jóvenes que, obviamente, la descompensación, el cambio tan drástico de vida, los sueldos, pues te desnivelan y te sacan del contexto real que estás viviendo. En algún momento se va a ir, ojalá, porque es lo que todo mundo quiere, que las carreras de estos chavos lleguen muy lejos, pero sí creo que hay un tiempo y a veces no se respeta".

¿Qué crees que les hace falta para volver a pelear por el título?

"Les falta confianza, muchos equipos mexicanos tienen muchas cosas para llegar lejos, pero la confianza no solamente es en el equipo completo, yo creo que cuando uno en la vida tiene confianza en sí mismo, cuando confía en lo que uno es bueno, que está haciendo las cosas bien, tu energía y lo que irradias hacia los demás es muy distinto.

Eso es lo que le falta al Guadalajara; dinero lo tiene, directiva, director técnico y jugadores los tiene. Tiene todo para que el equipo brille en todas sus presentaciones. Es un tema de confianza, viene desgastado de muchos años de no poder clasificar a Liguilla a veces, de llegar a una final, en ese tema, obviamente te vas debilitando, pero si cada jugador entra en confianza consigo mismo puede cambiar muchísimo ese tema".