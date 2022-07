La historia de Eduardo López con Chivas ha estado llena de episodios complicados debido a la indisciplina que mostró el mediocampista; sin embargo, ahora que no tiene posibilidades de volver a portar la rojiblanca ha manifestado su deseo de recibir una última oportunidad, ya que le parece raro que tenga contrato, pero no pueda jugar con la escuadra rojiblanca.

“Es un poco raro que tengas contrato con un equipo y que no puedas jugaren ese equipo, es como si estuviera castigado. No tengo problema de nada, respeto las decisiones de cada quien, simplemente me hubiera gustado una oportunidad, si no se puede no tengo problema. Por algo pasan las cosas, si no es aquí será en otro lado y me va a ir mucho mejor”, declaró en entrevista con TUDN.

ver también Borrado por no firmar con una agencia

Chofis está convencido de que aportaría mucho a la ofensiva del Rebaño por el esquema que emplea Ricardo Cadena, además de que durante su estadía en el San Jose Earthquakes aprendió a desempeñarse en una nueva posición con Matías Almeyda, por lo que está convencido de que marcaría diferencia en el Rebaño.

Encuesta ¿Chofis López merece otra oportunidad en Chivas? ¿Chofis López merece otra oportunidad en Chivas? No, así estamos bien Sí, tiene buen nivel YA VOTARON 4458 PERSONAS

“Hoy más que nunca me hubiera gustado estar acá por el cómo está el club, me gustaría ayudar un poquito, en el sistema de hoy en día del grupo, en esa posición adelante es donde la mejoré mucho, fue una posición nueva que encontré y que me gustó mucho, fue en la posición en la que me ponía Matías y metía muchos goles. El sábado fui al partido y me visualicé, yo podría estar ahí, yo la hubiera metido. Son cosas que en lo personal me gusta ver, pero estoy tranquilo. Hoy las circunstancias son diferentes”, puntualizó.

¿Qué ha cambiado de la Chofis López que se fue al de ahora?

“Creo que en mi primera etapa no estaba tan maduro y futbolísticamente me faltaba mucho. Creo que hoy estoy bien, estoy maduro, estoy preparado mentalmente y se podría decir futbolísticamente porque en aquel entonces me pegaba mucho lo que me decían y hoy en día, créeme, que ya no me importa, sólo pienso en mí y que me digan lo que quieran”, concluyó.

¿Te gustó nuestra nota? ¿Hiciste corajes? ¡Alza la voz y exprésate! Ahora, Rebaño Pasión te permite interactuar con nuestro contenido. A través de Viafoura puedes comentarnos lo que quieras a través de Google, Facebook o tu correo. Una experiencia completa, ordenada y adecuada a tus intereses. ¡Pruébala!