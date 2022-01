El ex futbolista de Chivas no dudo en apuntar contra el actual entrenador del Rebaño. ¿Habrá respuesta de Leaño?

"En su vida ha pateado una pelota": ex jugador de Chivas se lanza contra Marcelo Leaño

Las decisiones de los directivos de los clubes no siempre complacen a los aficionados y menos aún a los ex jugadores o integrantes. En esta ocasión, un ex futbolista de Chivas decidió expresar su opinión sobre Marcelo Míchel Leaño y levantó polémicas.

Aunque el Rebaño comenzó este Clausura 2022 con una gran victoria, una derrota y un empate han hecho que los aficionados empiecen a debatir sobre la decisión de elegir a Leaño como entrenador del equipo. Pero no solo hablan los aficionados, sino también aquellos que en algún momento vistieron los colores del conjunto tapatío.

El último en hacerlo fue el ex portero, Liborio Sánchez, que actualmente defiendo los colores del Xinabajul Huehue de Guatemala, pero que se formó en la cantera del Rojiblanco. En una charla con ESPN, el guardameta de 32 años expresó su enojo por la falta de oportunidades para otros entrenadores.

"Sí fue molesto y se lo dije a mi esposa: 'mira nada más a este cab***, que en su pin*** vida ha pateado una pelota y ahora es el entrenador del club más importante de México'”, fueron las palabras exactas de Sánchez, que ya tenía una disputa con Leaño, quién lo había llevado a Chivas cuando era directivo con la promesa de jugar en Conchampions y luego no lo utilizaron.

Los dichos de Liberio Sánchez parecen estar más relacionados con la historia personal que tiene con el actual entrenador del Rebaño, que ahora debera demostrar que el no haber tenido una carrera como futbolista no lo hace menos capaz de dirigir un equipo.