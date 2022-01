Explica Marcelo Leaño por qué Chivas no pudo vencer a Querétaro

El entrenador del Club Guadalajara, Marcelo Leaño manifestó las razones por las que no pudieron derrotar a unos Gallos Blancos de Querétaro que no han ganado en el Torneo Clausura 2022 y que empezaron ganando en el Estadio Akron, pero desató la reacción de los rojiblancos en la parte inicial, donde le hicieron falta cinco minutos más para finiquitar el partido.

En conferencia de prensa tras el duelo donde terminaron igualados 1-1, el estratega del Rebaño Sagrado explicó que fueron sorprendidos en los primeros minutos por un gol de vestidor que les cambió los planes iniciales, pero también elogió la personalidad de sus jugadores para no perder el objetivo de emparejar las acciones, por mucho que no pudieron darle la vuelta a la pizarra.

“Hoy el partido lo teníamos planteado de una manera muy clara, a los primeros minutos recibimos gol con una desatención que no esperábamos, sabíamos que el rival quería hacer daño y cerrar espacios. Pero con mucha personalidad logramos superar la adversidad con el gol. El primer tiempo si hubiera durado cinco minutos más le hubiéramos dado la vuelta”.

“En el segundo tiempo nos costó, tuvimos tres muy claras de gol, y tenemos que ser mucho más contundentes contra rivales a los que es muy difícil llegarles. Cuando los goles caigan seguiremos sumando de a tres”, apuntó el timonel de Guadalajara, argumentando que la falta de puntería sigue siendo uno de sus principales males como el torneo anterior.

Chivas debe tener paciencia para definir

Leaño aseguró que más allá de la contundencia, Guadalajara debe ser paciente a la hora de llegar a tres cuartos de cancha para tomar la mejor decisión: “Parte de lo que tenemos que lograr es no caer en desesperación y que seamos capaces de circular la pelota. Muchas jugadas como la de Beltrán es parte lo que estamos buscando, jugadas por dentro. Si tenemos más paciencia y no buscamos desesperarnos tendremos más consistencia y ahora ya pensamos en Juárez en salir a buscar esos tres puntos. Dejamos ir dos puntos importantes, la manera que este empate sepa a algo es ganándole a Juárez”.

“Alexis Vega está en su mejor momento”

“Alexis es un jugador muy especial no solo futbolístico al interior del grupo es alguien que nos contagia con su alegría, he tenido la posibilidad de platicar mucho con él, está en su mejor momento. Sabe que tiene que pesar con goles y asistencias y ha tenido esa generosidad, también para recorrer en la parte defensiva y está con un nivel importante que nos va a permitir seguir construyendo. Nos congratula que vaya con la selección y lo que queremos es que para la otra fecha FIFA haya más jugadores de Chivas. Y no nos preocupa para nada que vaya con la Selección porque para el entrenador Martino va a aportar mucho”, apuntó Leaño sobre el buen momento que atraviesa el atacante, quien suma dos goles en el torneo.