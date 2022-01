Chivas de Guadalajara cerró la Jornada 2 con un doloroso descalabro frente a Pachuca 2-1 dentro del Torneo Clausura 2022. Dos errores infantiles de los rojiblancos propinaron los tantos locales y con ello la victoria de los Tuzos, por lo cual el conjunto rojiblanco se quedó con tres unidades de cara a esta Jornada 3, donde tratarán que Querétaro pague los platos rotos en el Estadio Akron.

Los dirigidos por Michel Leaño perdieron la inercia de los líderes Cruz Azul, Pumas y los propios Tuzos en la lucha por el primer puesto de la clasificación. El Rebaño Sagrado tuvo en sus manos la posibilidad de seguir con el buen paso, pero tuvieron un tropezón que debe ser revertido en casa contra unos Gallos Blancos que apenas tienen una unidad en dos juegos, por lo que parece un rival al que se le puede sacar algo positivo.

Con tres puntos en sus manos, Chivas se coloca en la novena posición de la clasificación abajo de escuadras como Pumas, Pachuca, Cruz Azul, Monterrey, Puebla, por mencionar algunos, pues ya entró en marcha la Fecha 3 con algunos resultados que motivaron el descenso de los tapatíos. Los tres primeros suman victorias en este inicio de competencia a la espera de lo que hagan este fin de semana.

POS EQUIPO PJ PTS 1 PUMAS UNAM PUMAS 2 6 2 PACHUCA PACHUCA 2 6 3 CRUZ AZUL CRUZ AZUL 2 6 4 JUÁREZ JUÁREZ 3 6 5 TOLUCA TOLUCA 3 6 6 MONTERREY MONTERREY 2 4 7 PUEBLA PUEBLA 2 4 8 ATLAS ATLAS 2 4 9 GUADALAJARA GUADALAJARA 2 3 10 LEÓN LEÓN 2 2 11 AMÉRICA AMÉRICA 1 1 12 SANTOS LAGUNA SANTOS LAGUNA 2 1 13 QUERÉTARO QUERÉTARO 2 1 14 TIGRES UANL TIGRES 2 1 15 TIJUANA TIJUANA 2 1 16 MAZATLÁN MAZATLÁN 2 0 17 ATLÉTICO SAN LUIS A SAN LUIS 3 0 18 NECAXA NECAXA 2 0

En la zona media de la clasificación los puestos están más reñidos con varios equipos que solo acumulan un punto de seis posibles. Hasta seis escuadras suman una unidad en estas tres fechas y se mantienen peleando los lugares bajos de la clasificación. Destacan Tigres UANL y León, dos escuadras acostumbradas a pelear en lo más alto.

Estos son los partidos para esta Jornada 3: San Luis 0-1 Juárez FC, Mazatlán 1-2 Toluca, Chivas-Querétaro, León-Pachuca, América-Atlas, Monterrey-Cruz Azul. La actividad continúa este domingo con los siguientes partidos: Pumas vs. Tigres a las 12:00 horas, Santos Laguna vs. Necaxa a las 19:00 horas y Puebla vs- Xolos aún no tiene fecha designada.