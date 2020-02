Fernando Beltrán exige más oportunidades para los canteranos en Chivas

Pese a que desde la llegada de Luis Fernando Tena se ha ganado el derecho de ser titular en el Club Deportivo Guadalajara, por sobre futbolistas de renombre que hay en el plantel, el joven Fernando Beltrán quiere que haya más canteranos en su misma condición.

Así lo manifestó en diálogo con el programa Línea de 4, de la cadena TUDN, donde manifestó que "es lo más complicado del joven, que a veces los técnicos no te quieren dar esa oportunidad, no quieren aventarte a los partidos importantes, a veces los jóvenes entran en esa desesperación, porque trabajamos para esa oportunidad y cuando no se da, al joven le cuesta mucho y el mexicano piensa que no lo toman en cuenta".

En esa línea, el volante agrega que "se me ha pasado por la mente, pero estamos en el equipo más grande de México y es complicado cuando las cosas no van bien para los canteranos, porque queremos estar de la mejor manera y se la quieren jugar con experiencia, no estoy en contra de eso, pero nosotros como canteranos podemos responder ante ese tipo de situaciones".

Desde su ascenso al Primer Equipo en 2017, Beltrán ha jugado 55 partidos entre Liga y Copa defendiendo al Rebaño Sagrado, registrando dos goles y tres asistencias.