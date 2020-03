Fernando Beltrán quiere reafirmar su buen momento en el Chivas vs. Atlas de la jornada 9 del torneo Clausura 2020 de la Liga MX

Fernando Beltrán es de las pocas razones por las que Chivas sonreiría. El equipo de Guadalajara no termina de afirmarse y aun así se mantiene en puestos de Liguilla, gracias, en gran parte, al fecundo talento que proviene de sus fuerzas básicas. Beltrán, de 21 años, es la última joya que ha explotado en El Rebaño y ve en el partido del sábado ante Atlas, en otra edición del Clásico Tapatío correspondiente a la jornada 9 del torneo Clausura 2020 de la Liga MX, el mejor escenario para mostrar su talento y reafirmar el prestigio de la cantera rojiblanca.

“Es un partido que marca a los jugadores, porque aquí es donde se debe mostrar los futbolistas que marcan la diferencia, que levantan la mano, que dicen ‘aquí estoy para hacer diferencia’, que están dando la cara por el equipo”, comentó el jugador al diario El Informador.

“El Nene”, como es conocido el joven jugador rojiblanco, disputó varios Clásicos Tepatíos en las categorías inferiores y es consciente de la importancia anímica y moral que rodea esta clase de partidos.

“Estos partidos se juegan con mucho corazón, desde que lo he vivido en las Fuerzas Básicas siempre me entrego al máximo, la vibra que se siente es de ganarlo a como dé lugar, esa es la motivación para dejar el alma y no dejar hacer nada al rival”, expresó.

Beltrán se estrenó como goleador en la jornada 3 ante el Toluca, y repitió la dosis en el último encuentro ante León; en total, dos anotaciones con el 91% de los minutos disputados en lo que va de torneo Clausura, un dato que habla de la confianza del entrenador Luis Fernando Tena en el canterano, que se emociona de solo pensar en poder marcarle al archirrival del equipo de sus amores.

“Estoy seguro que lloraría (en caso de anotar), es muy bonito, así lo sentí ante León imagina ahora en un partido así. Nosotros no somos favoritos, que lo digan los números es otra cosa, porque dentro del campo somos 11 contra 11 y es distinto, en la cancha se debe ver eso, porque los números dicen una cosa pero tenemos que demostrarlo”, acotó el joven jugador.