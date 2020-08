Fernando Beltrán tras el castigo a Uriel Antuna y Alexis Vega: "Tenemos mucha confianza en ellos"

Chivas de Guadalajara ha encontrado en Fernando Beltrán un jugador que tiene todo el potencial para volverse en un futuro muy cercano uno de los líderes del equipo. Pese a su juventud ha tenido muchas muestras claras que tiene con qué cargar sobre su espalda grandes responsabilidades.

En la más reciente rueda de prensa de Chivas habló de lo sucedido con Alexis Vega y Uriel Antuna, quienes fueron castigados luego de haberse grabado de fiesta y con bebidas alcohólicas a dos días del partido ante Toluca, por la pasada Jornada 6 del Torneo Guard1anes 2020.

Fueron apartados por ese juego, además de una sanción económica, pero ya podrán estar el sábado para medirse ante Pachuca y Beltrán afirma que eso ya quedó atrás para Chivas. "Fue algo que a mi me pegó mucho porque son muy buenos amigos. Sé que ellos no querían que eso pasara y saben que cometieron un error", manifestó.

"Yo no soy nadie para juzgarlos. Lo que sé es que los necesitamos de la mejor manera a los dos, además que (Ricardo) Peláez y (Víctor Manuel) Vucetich ya hablaron con ellos, tenemos mucha confianza en ellos. Eso ya se olvidó, ya pasó, le dimos vuelta a la página el día siguiente", indicó.

Beltrán confía en no caer nunca en este tipo de hechos defendiendo la playera de Chivas. "Me han educado para que siempre llevar mi carrera de manera muy limpia. Trataré que jamás me pase", puntulizó El Nene.