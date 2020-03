Beltrán valora el Clásico Tapatío por encima del América

Fernando Beltrán, mediocampista de las Chivas de Guadalajara, reconoció este miércoles que valora más el Clásico Tapatío que disputará el sábado frente al Atlas en el Estadio Jalisco, en el marco de la novena jornada del Toreno Clausura 2020 de la Liga MX, aún por encima del Nacional frente al club América.

El volante de recuperación del Rebaño Sagrado fue uno de los cuatro jugadores del plantel rojiblanco que atendieron este miércoles a la prensa local en el día de medios que se celebró en la ciudad deportiva de Verde Valle, como previa al derbi citadino y reconoció que "los dos se juegan y se sienten igual, pero he sentido que se vive más este, por la pasión, la ciudad y todo lo que genera un Chivas-Atlas. Para mí se me hace más bonito representar a Chivas contra Atlas".

El "Nené" Beltrán, sobre este próximo partido, aseguró que "no somos favoritos; los Clásicos son diferentes y uno puede llegar más mal que otro, pero puede dar la sorpresa" y agregó que "siempre trabajé para estar donde estoy ahora y tener esta seguidilla de partidos. No digo que es el mejor momento que he tenido, pero sí lo busco". En cuanto al ambiente que se espera en el estadio, señaló que "sabemos cómo se siente el Jalisco en este tipo de partidos y esto nos da motivación para salir al campo y dejar el alma".

Los rojiblancos encadenaron el domingo su segundo triunfo en este semestre y después de cuatro fechas regresó a la zona de Liguilla al ocupar el octavo lugar de la clasificación general de la Liga MX con 12 puntos, producto de tres victorias, tres empates y dos derrotas. Chivas visita este sábado a los Zorros, en una nueva edición del Clásico Tapatío.

