El Club Guadalajara ya perfila un nuevo plantel para el Torneo Clausura 2022 donde tratarán de reforzarse al máximo no solo con alguna adquisición en el mercado, pues también cuentan con varios elementos colocados a préstamo en distintos clubes como Eduardo López, el atacante que la “rompió en la MLS”, pero todo indica que la dirigencia no lo quiere de regreso.

La “Chofis”, que aún pertenece al Rebaño Sagrado, se lució de manera espectacular con 12 anotaciones y cuatro asistencias en la temporada regular del futbol es Estados Unidos logrando el reconocimiento del San José Earthquakes como el Jugador del Año de los Jugadores que otorga el club de la MLS.

Sin embargo, estos números no serán suficientes para que López vuelva a las Chivas como algunos aficionados han soñado, pues la directiva que encabeza el director deportivo Ricardo Peláez y el presiente Amaury Vergara, no han olvidado las “canas verdes” que les sacó el atacante, quien cometió varias indisciplinas que lo pusieron fuera de la institución.

Según información del periódico El Universal,la “Chofis” no entra en planes de Guadalajara para el Clausura 2022 a pesar de que su cesión con el cuadro californiano termina en diciembre de este 2021, por lo que seguramente tratarán de extender el préstamo o incluso escuchar ofertas en caso de que los Earthquakes decidan hacer válida la opción de compra.

Chofis, arrepentido de lo que no hizo en Chivas

"En lo personal sí quedé a deber mucho, pero pienso que se me cargó mucho a mí todo: muchas de las veces, si el equipo no ganaba, yo tenía que ver. Tampoco fui un angelito, pero soy joven como cualquiera de mi edad, como cualquier otro futbolista lo hace. Jugadores más grandes que están ahí lo han hecho o lo hicieron en su momento, desafortunadamente me tocaba a mí. Sí hubo un tiempo en que estuve muy mal, lo acepto. Me descuidé en muchos aspectos, pero todo eso me sirvió mucho para que hoy en día pueda estar mejor que antes", explicó la “Chofis” hace unas semanas en entrevista para Peloteros PQ en Facebook.