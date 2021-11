El Rebaño Sagrado no está entre los favoritos, pero ya sabemos que los duelos de fase final son otro torneo.

Los aficionados del Club Guadalajara nunca se mostraron muy ilusionados o con altas expectativas para el Torneo Grita México Apertura 2021 de la Liga MX y tenían algo de razón: el Rebaño Sagrado cerró la campaña con 22 unidades en 17 partidos para ganarse su boleto al Repechaje, no obstante mantuvo un preocupante nivel futbolístico bajo las órdenes de Michel Leaño ¿Este plantel realmente tiene opciones de quedarse con el título? FiveThirtyEight tiene la respuesta.

FiveThirtyEight es un sitio web estadounidense que se centra en el análisis de estadísticas de eventos deportivos. Pertenece a The Walt Disney Company y ha recibido múltiples reconocimientos y premios desde su fundación en el 2008. Está claro que es un portal muy prestigioso que cuenta con los mejores datos, por lo que nos puede dar una idea de siChivas está para obtener la estrella número 13 en su escudo en esta campaña, pero no hay buenas noticias.

Luego de 17 jornadas, donde el Rebaño Sagrado apenas pudo ganar cinco encuentros, siete cinco y con cinco descalabros a cuestas, en la última actualización que se relizó a la mitad de octubre FiveThirtyEight publicó las probabilidades hasta los primeros días de octubre, de cada uno de los equipos para el final de temporada. Guadalajara está lejos de hacerle honor a su historia y posee solamente un 2% de opciones de hacerse con el título de Liga MX. Comparte porcentaje con el Atlético de San Luis.

Este número es imperdonable, ya que clubes como Atlas está por encima gracias a su 14%. También se encuentran sobre Chivas: Monterrey (17%), América (21%), Tigres UANL (11%), Cruz Azul (10%), Santos Laguna (5%), Pachuca (4%) y León (7%). Por otra parte, están debajo del cuadro rojiblanco: Necaxa, Juárez, Pumas, Puebla, Querétaro, Mazatlán y Tijuana, donde solamente La Franja, rival de Guadalajara en la Reclasifiación, sigue con vida en el certamen al igual que los universitarios.

Los fanáticos tampoco le ven opciones a Chivas

De acuerdo a las encuestas realizadas por Rebaño Pasión, los aficionados del Guadalajara no le veían opciones al equipo para ganar el título. De hecho, hasta hoy casi la mayoría de votos (46%) en la opción "No entra ni a Repechaje". Está claro que no hay confianza en el equipo dirigido tácticamente por Michel Leaño, el cual apenas pudo conquistar cinco victorias, dos como visitante y tres en el Estadio Akron, por ello la prueba de fuego vendrá a continuación contra los camoteros tanto para el plantel como para el ratificado estratega.