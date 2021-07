¡No hay confianza! Aficionados de Chivas lanzan porra para el torneo Apertura 2021 de Liga MX

El Deportivo Guadalajara recibirá al Atlético de San Luis en el estadio Akron este sábado 24 de julio a partir de las 21:00hs del centro de México. El partido corresponde a la Jornada 1 del torneo Apertura 2021 de la Liga MX. Estamos ante un nuevo campeonato, una nueva temporada, pero está más que claro que la afición de Chivas está mucho menos ilusionada y expectante que en otras ocasiones.

El primer equipo rojiblanco no se reforzó de cara a este semestre, luego de que la directiva tome la decisión de no invertir dinero para cuidar la economía del club. Esto quiere decir que Víctor Manuel Vucetich contará con el mismo plantel que "fracasó" en el Guardianes 2021 al caer por goleada ante Pachuca en instancia de Repechaje. No solo eso, en comparación de esa plantilla perdió a su goleador: José Juan Macías, quien fichó por el Getafe.

Los aficionados del Rebaño Sagrado han mostrado todo su descontento a lo largo de las últimas semanas en las redes sociales. El equipo no los ilusiona para pelear el título de Liga MX y exigen por refuerzos de jerarquía de la talla de Rodolfo Pizarro u Orbelín Pineda, por ejemplo. Para mala noticia, estos no llegaron y Ricardo Peláez aseguró en los últimos días que Chivas no tendrá fichajes para el campeonato entrante.

Chivahermanos, ¿Hasta dónde van a llegar esta temporada las Chivas? ���� — Rebaño Pasión (@RebanoPasion) July 20, 2021

Esta desilusión se ve reflejada en cada encuesta publicada en las redes. En la cuenta de Twitter de Rebaño Pasión, se le preguntó a los fanáticos: ¿Hasta dónde van a llegar esta temporada las Chivas? Las opciones eran 4, tal como te deja la plataforma digital mencionada: Final, Semifinal, Cuartos de Final y Repechaje. El 57,6% de los votantes escogió la Repesca, el 25,6% tiene fe y votó por la Final, el 10,3% fue por los Cuartos y el restante 6,5% por la Semifinal.

En los comentarios muchos usuarios exigieron por una quinta opción: Chivas no entra ni a Repechaje. En la encuesta que se encuentra dentro de la página web de Rebaño Pasión, la cual fue publicada recientemente, esta opción sí aparece y es la más votada por la afición (puedes seguir votando). Queda claro que el Deportivo Guadalajara no ilusiona a sus fanáticos de cara al torneo Apertura 2021 de Liga MX: ¿podrá el equipo convencer a lo largo del campeonato o le dará la razón a los Chivahermanos?

Ingresa a https://chivaspasion.bolavip.com/ y vota por tu opción