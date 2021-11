En el Rebaño Sagrado no se descarta que el experimentando atacante siga pata la siguiente campaña.

Oribe Peralta es uno de los elementos más criticados por la afición de las Chivas de Guadalajara ante la falta de goles en sus dos años en la institución, sin embargo la dirigencia todavía está considerando su permanencia para el Torneo Clausura 2022 debido a que al finalizar este Grita México Apertura 2021 concluye su contrato.

En el Rebaño Sagrado consideran que el aporte del “Cepillo” tiene mucho que ver con la figura que representa para los más jóvenes del plantel, por lo cual no se descarta que le renueven su permanencia en el conjunto tapatío que hasta este momento no se han acercado con el atacante para charlar sobre su situación contractual, per tampoco hay mucho interés en que se vaya del club.

De acuerdo a información de Tv Azteca, la dirigencia de Chivas ve con buenos ojos la manera en que se expresan de Oribe los elementos que van iniciando su carrera y ante el deseo de que a largo plazo la escuadra rojiblanca esté plagada de elementos canteranos, mantener al experimentando goleador no resulta una mala idea al resultar como un guía para las nuevas generaciones.

Las condiciones para que Oribe siga en Chivas

Una de las razones más importantes para pensar en que el ex futbolista del acérrimo rival se mantenga para la próxima campaña, es que se logre negociar una reducción de su salario, pues percibe dos millones de dólares anuales, lo cual es exorbitante para un futbolista que apenas suma dos goles desde que arribó al club en el 2019, uno frente a Copa MX ante Corrrecaminos y otro contra San Luis en Liga MX.

Por tal motivo, tanto Ricardo Peláez como Amaury Vergara tendrán que negociar con Peralta la posibilidad de que acepte nuevas condiciones, pues el artillero ha dicho en diversas oportunidades que todavía no piensa en el retiro a sus 37 años, a pesar de que con Guadalajara apenas suma 92 minutos en el presente torneo y solo ha actuado en cinco juegos.