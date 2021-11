El estratega del Club Guadalajara, Marcelo Michel Leaño aseguró que la intención es preparar de la mejor manera el siguiente duelo que será definitivo en la Reclasificación, por lo cual no quiso entrar en polémica y luego de la angustiosa victoria contra Mazatlán también resaltó la contundencia que mostraron en uno de los partidos donde prácticamente no tuvieron llegadas claras al arco rival.

El técnico del Rebaño Sagrado explicó que cuando se gana parece que todo va por buen camino, sin embargo indicó que tratarán de corregir todos los errores que han cometido en los duelos que ha estado al frente del equipo rojiblanco, con la finalidad de seguir con vida en el certamen, donde aún no conocen a su siguiente rival.

“La realidad es que debemos concentrarnos en jugar para merecer ganar, estas dos semanas nos van venir bien para corregir los errores, porque cuando ganas aparentemente toda está bien, pero al final de cuentas para contender para el título hay que mejorar, vamos a trabajar con mucho entusiasmo para que vean ese Guadalajara que queremos ver”.

“A mí lo que me prepocupa es cuando no hay contundencia, lo que tenemos que buscar es el gol y hoy hubo gol, con pocas llegadas, me preocupa cuando llegamos mucho y no la metemos. Es el partido que menos jugadas de gol tuvimos, pero fuimos contundentes. Si queremos estar en la Fiesta Grande debemos mejorar, porque este equipo siempre debe estar ahí”, abundó Leaño en conferencia de presas postpartido.

Sobre su renovación de contrato Leaño no quiso hablar

A media semana se informó que el timonel seguirá para el Torneo Clausura 2022, no obstante, afirmó que ya habrá tiempo de resolver las dudas para el futuro, pues ahora la única prioridad es el Repechaje: “Prefiero pensar en partido a partido, ya habrá tiempo donde Ricardo y yo resolvamos sus dudas, ahora solo voy a pensar en el rival que sigue”.

Elogia golazo de Ángel Zaldívar

“Hoy entro el gol y es momento de rescatar el golazo del “Chelo” donde demuestra que la unidad del equipo es muy importante donde todos los jugadores son muy importantes. Y hace un gol que nos tiene con vida en este torneo”.