En el Club Deportivo Guadalajara no hay nadie que no sueñe con el regreso de Matías Almeyda como director técnico, al menos entre jugadores y afición, pero el pequeño obstáculo que se atraviesa en el deseo de todo mundo es el alto sueldo que tendrían que desembolsar por el estratega argentino, quien en diciembre próximo estará concluyendo su contrato con el San José Earthquakes de la MLS, luego de que no obtendrán el boleto para los playoffs.

El “Pelado” nunca ha dejado del todo al Rebaño Sagrado, pues en diversas ocasiones se ha manifestado con su apoyo y cariño por el club donde consiguió cinco títulos en dos años y medios, es decir, en promedio uno cada seis meses, además de que logró una comunión con los seguidores que revivió el protagonismo del club más importante del futbol mexicano, razón por la que se espera su regreso tarde o temprano.

Pero que vuelva el argentino es complicado por su alto salario, pues versiones extraoficiales indican que percibe más de dos millones de dólares anuales, más de lo que ganaba Víctor Manuel Vucetich, quien ha sido el mejor pagado de Guadalajara en los últimos años con 1.8 mdd al año, aunque la buena noticia es que la desvinculación del San José está más cerca que nunca.

¿Cuándo termina el contrato de Matías Almeyda?

El “Pelado” tiene contrato hasta diciembre del 2021 con el San José de la MLS, por lo que él mismo señaló que se sentaría con el duelo del conjunto californiano para definir su futuro, aunque sí dejó claro que no está cerrado a nada, en lo que fueron palabras con mucha esperanza para la afición de las Chivas.

"He hablado acá con la gente del club y en este tiempo seguiré hablando para saber realmente qué es lo que se pretende, pero soy empleado y para los empleados muchas veces se terminan sus trabajos no dependiendo de uno. Entonces, estoy abierto a todo", indicó Almeyda hace unos días dejando todo en manos de los directivos de los Earthquakes.