El artillero busca nuevos aires y aunque el deseo del atacante es volver al Rebaño, la dirigencia tal parece que no piensa lo mismo.

¿Rodolfo Pizarro no quiere ir a Chivas? La contundente respuesta para Amaury Vergara

El fin de semana pasado se filtró un video donde unos aficionados del Club Guadalajara se aceraron al dueño Amaury Vergara y le pidieron el regreso de Javier Hernández y Rodolfo Pizarro, pero el dirigente les respondió que no se podía hacer nada porque a lo mejor ellos no quería volver a la institución, lo que desató una serie de polémicas sobre ambos futbolistas que siguen en el grato recuerdo de los fanáticos rojiblancos.

La grabación no pasó desapercibida para el “Joker” Pizarro, quien no dudó en hacerse notar a través de las redes sociales cuando un seguidor le pido un “like” a su comentario para que Vergara se dé cuenta que está equivocado y que si tiene el deseo de regresar al Rebaño Sagrado, toda vez que ya no entra en planes del Inter de Miami de la MLS.

¿Qué fue lo que dijo Amaury?

"Esperan que se les pague como si esto fuera el PSG", dijo Amaury a un grupo de fanáticos que se acercaron a pedirle autógrafos en la salida del Estadio Akron. Uno le pidió que fichara al propio Pizarro: "Pero ¿y si no quiere venir, qué? Es que ustedes no están ni en la mitad de las cosas, pero bueno”, fue la respuesta del presidente rojiblanco.

Pizarro le respondió a Amaury Vergara

“@RpizarroT dale like a este tweet si quieres venir a Chivas, para que @Amauryvz se dé cuenta”, dicha publicación empezó a provocar todo tipo de comentarios, pero es una realidad que Pizarro siempre está al tanto de lo que ocurre con el equipo rojiblanco de donde se fue a Monterrey contra su voluntad, dejando una huella importante al ser uno de los referentes en el último titulo que obtuvieron en el 2017 con Matías Almeyda como estratega.

Cuando el Torneo Grita México Apertura 2021 ya había arrancado se especuló que Pizarro tenía la intención de volver a Chivas, pues incluso se habría puesto en contacto con el director deportivo Ricardo Peláez, quien le explicó las condiciones con las cuales podría volver, siendo la más importantes bajarse el sueldo para que los rojiblancos pudieran repatriarlo, sin embargo, días después el Inter salió a aclarar que estaban interesados en que el futbolista de 27 años se mantuviera en el plantel, pero ahora su salida es inevitable.