El estratega del Club Guadalajara, Marcelo Michel Leaño manifestó las claves por las que no lograron sacar un buen resultado de la cancha de los Tigres de la UANL al perder 2-1 y poner en riesgo su calificación al Repechaje, argumentado que cualquier explicación sonaría a pretexto, pero aclaró que el tema principal que los tiene con tantos problemas en el Torneo Grita México Apertura 2021 es la falta de contundencia.

En la conferencia de prensa posterior al duelo ante los felinos, el timonel del Rebaño Sagrado expresó su malestar por el resultado, sin embrago elogió el funcionamiento de sus jugadores, quienes han tenido muchos problemas para marcar a lo largo del certamen con apenas 12 anotaciones, mientras que los universitarios casi desde el vestidor ya iban ganando con un golazo de André-Pierre Gignac.

“Todo lo que diga va a sonar a pretexto, no hay muchas cosas que decir, lo vieron en la cancha, el primer tiempo donde nos vimos abajo en el marcador muy rápido, por el gran gol del rival y a pesar de eso el equipo logró asentarse en el partido. El segundo tiempo pues mejoramos, no es fácil venir a una cancha como ésta y quitarles la pelota a Tigres y dominar, el empate estaba ahí, después tenemos que ser contundentes, hoy creo que el rival llegó tres veces hizo dos goles y nosotros llegamos y llegamos, pero debemos tener esa definición y vamos a ir a Mazatlán a ganar, vamos a ir a ganar porque está en nuestra manos calificar”, indicó el estratega de Chivas.

Sobre la falta de suerte que ha tenido su gestión a lo largo de estos siete duelos que ha dirigido donde solo han ganado un partido, empatando tres y perdido tres, Leaño comentó que el futbol no es cuestión de suerte sino de contundencia y confía en que el viernes contra los sinaloenses la situación cambie para que puedan meterse a la Reclasificación, ya que tienen 19 puntos y solo una victoria los metería la siguiente fase de la campaña.

“Tenemos que ser contundentes, pero eso no está relacionado con los jugadores que están hoy, sino solo ser capaces de anotar. Hoy Antuna hace un gol importante tenemos que trabajar esta temporada, de la próxima temporada no voy a hablar. No siento que la suerte sea un tema para hablar, así es el futbol, ellos la metieron gana el que acierta y ellos acertaron”, añadió Michel Leaño.