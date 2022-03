El camino a Primera División es sumamente complicado para los futbolistas, sobre todo si quieren llegar a la profesionalización en un club como Chivas, por lo que el guardameta rojiblanco, Miguel Jiménez, detalló que estuvo a punto de quedar fuera del club por su estatura.

El ‘Wacho’ reveló que durante el mes que realizó pruebas en el Guadalajara, los entrenadores de porteros no lo querían en el club debido a que no tenía la estatura suficiente que querían en la institución; sin embargo, otros visores abogaron por él y continuó su carrera en el redil.

“Eran siete visores, solo dos eran entrenadores de porteros y cinco de campo, pero todos opinaban, tenían que llegar a un acuerdo. Cuando dicen Miguel Jiménez, los dos de porteros dijeron que no, pero los otros cinco dijeron que sí. Preguntaron que porqué no y respondieron que porque medía 1.79, pero el portero debe medir aquí de 1.80 para arriba. Y me quedé”, reveló el portero en entrevista con Jesús Angulo.

El cancerbero aún no concluía su crecimiento físico, ya que actualmente mide 1.82 metros, según el portal de la Liga, continuando su proceso que le ha permitido ser cancerbero del Guadalajara en el partido contra Santos del sábado pasado y que apunta a ser el titular en el Clásico Nacional.

¿Por qué le dicen ‘Wacho’?

“Me dicen Wacho porque en un equipo de Tercera División en Tepic me decían soldado porque me cortaba el pelo tipo militar. A los soldados les dicen Wachos, aunque he escuchado que a ellos no les gusta”, explicó en el mismo canal.

