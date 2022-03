La violencia que se desató en el partido entre Querétaro y Atlas ha provocado que la Liga Mx redoble esfuerzos para mantener a salvo la integridad de los asistentes en los estadios, en donde se tienen previstas algunas medidas que influirán directamente en el Clásico Nacional, Tapatío y Regiomontano.

El presidente de la Liga Mx, Mikel Arriola, confirmó que una de las primeras medidas que ha determinado la Asamblea del futbol mexicano es impedir que los grupos de animación visitantes ingresen a los Clásicos que están en puerta en el Clausura 2022.

"No entrarán porras visitantes, es una de las sanciones de las que vendrán y se darán a conocer más adelante”, explicó el mandamás del torneo doméstico mexicano en palabras para W Radio, además de detallar que se priorizará que estos sectores de aficionados no puedan ingerir alcohol en el inmueble: “es importante buscar que estas barras no tengan acceso a estas bebidas y seguir trabajando con campañas para evitar esto".

El calendario del Clausura 2022 marca que el próximo fin de semana se dispute una edición más del Clásico Nacional entre Chivas y América, en donde las porras de las Águilas no podrán ingresar. En dos semanas se jugarán los Clásicos Regiomontano y Tapatío, en donde las barras de Rayados y Guadalajara quedarán fuera de dichos compromisos.

¿Por qué se toman estas decisiones?

El partido del sábado entre Querétaro y Atlas presentó una fuerte riña en donde los aficionados protagonizaron una batalla campal en todo el inmueble, incluyendo la cancha, donde se reportaron muchos lesionados y extraoficialmente varios muertos.

¿Te gustó nuestra nota? ¿Hiciste corajes? ¡Alza la voz y exprésate! Ahora, Rebaño Pasión te permite interactuar con nuestro contenido. A través de Viafoura puedes comentarnos lo que quieras a través de Google, Facebook o tu correo. Una experiencia completa, ordenada y adecuada a tus intereses. ¡Pruébala!