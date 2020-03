Ha sido el mejor partido, por la calidad del rival: Tena

Luis Fernando Tena, director técnico de las Chivas de Guadalajara, reconoció la noche de este domingo que ha sido el mejor partido bajo su mando "por la calidad del rival", durante la conferencia de prensa tras la victoria 2-0 sobre León en el Estadio Akron, en el marco de la octava jornada del Torneo Clausura 2020 de la Liga MX.

El entrenador del Rebaño Sagrado reveló que el de esta noche "no es el once ideal, es verdad que este se entiende mejor, pero hay muchos (jugadores) que están afuera que también están levantando la mano, ese es el agradable problema del que hablaba. Este (once inicial) terminó jugando el torneo anterior, ganamos los últimos tres partidos. Claro, con la salvedad de (Alan) Pulido y de JJ (Macías), pero la fecha uno, dos y tres sí fue este mismo equipo, pero hay muchos jugadores afuera que están pidiendo lugar, que andan muy bien, que tienen mucha calidad, que son seleccionados nacionales, por algo vinieron. Cada semana, vamos a tener ese agradable problema de poder elegir, de pensar muy bien el partido de turno".

El "Flaco" Tena al ser consultado en la conferencia de prensa "¿si creo que es el mejor partido? Debo decir que tal vez sí, por la calidad del rival, porque León lo decía hace una semana que es el equipo que mejor ha jugado en 2019, el que mejor trató el balón y el que más punto ganó, entonces dada la calidad del rival que teníamos que anular y luego atacar, hicimos un buen partido".

Luis Fernando Tena: "Tal vez si es el mejor partido del torneo de #Chivas por el rival que enfrentamos" pic.twitter.com/O3mWK2KIf1 — Enrique Ortega (@kike_ortega_) March 2, 2020

El Rebaño Sagrado, que viene de imponerse 1-0 sobre los Xolozcuintes en el Estadio Caliente por la pasada fecha del campeonato, se prepara desde este lunes en la ciudad deportiva de Verde Valle y con su plantilla completa tras la vuelta de los cinco jugadores que fueron convocados al microciclo con la selección mexicana, para este duelo con la Fiera.